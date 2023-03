​Joaquim Semedo apresenta exposição “Órgãos nha Origem”

O artista plástico Joaquim Semedo inaugura esta sexta-feira, 10, a exposição "Órgãos nha Origem”, no Centro Interpretativo (kintal de nos guentis), em São Lourenço dos Órgãos, sua terra natal.

Esta exposição decorre até 20 deste mês, numa parceria com a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, no âmbito dos 15 anos da sua carreira artística.

“Joaquim Semedo, muito conhecido pelo seu trabalho que vem realizando em todas as ilhas do país, Viagens nas Tintas, irá oferece-nos uma exposição repleta de memórias e vivências ouvidas e contadas pela gente deste concelho que o viu nascer”, indica a Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, numa publicação na rede social, Facebook.

A mesma fonte frisou que esta exposição é como prenda especial aos laurentinos, por ser uma mostra em tela com imagens e retratos do quotidiano vivencial das pessoas deste município, e “não só, onde as cores fortes e traços inconfundíveis, são marcas identitárias, que emanam das pinceladas pictóricas de Joaquim Semedo”.

Ainda no âmbito dos 15 anos de sua carreira artística, o mentor do projecto “Viagens nas Tintas” apresentou no passado dia 25 de Fevereiro, a exposição “Mar é nos Sustento”, na Cidade da Praia.