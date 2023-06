Documentário 'Mar Liso' estreia-se a 22 de Junho em Mindelo

O documentário Mar Liso que narra a história deste último barco de madeira que ainda navega nos mares de Cabo Verde, com escala em São Vicente e São Nicolau, estreia-se a 22 de Junho em Mindelo.

Um documentário do escritor e historiador José Cabral, com realização de Jean Gomes, o filme visa a preservação da memória deste património marítimo cultural nacional, que no dia 25 de Junho próximo completa 41 anos de serviço de cabotagem.

Ao longo da sua história, a ilha de São Nicolau experimentou momentos críticos de isolamento e não haverá um único cidadão da ilha do Chiquinho que não tenha de uma forma ou de outra beneficiado do Mar Liso ao longo destes anos que transportou mercadorias, pessoas, doentes, sinistrados e parturientes.

Daí a importância de prestar esta homenagem e preservar a memória deste emblemático barco, o único em madeira restante em Cabo Verde.

O documentário do Mar Liso, barco construído em 1927, contém cerca de 52 minutos, no qual nem coube todas as informações extraídas das entrevistas, conforme as informações disponibilizadas hoje à Inforpress por José Cabral.

O projecto contou com o patrocínio do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do NUNAC – Núcleo de Cinema Nacional de Cinema, ENAPOR, SUCLA – Sociedade Ultramarina de Conservas, uma empresa privada, sempre engajada em causas sociais e culturais, Câmara Municipal da Ribeira Brava e Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau.

A estreia acontece pelas 19:00, no Centro Cultural do Mindelo e a entrada é gratuita.