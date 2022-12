Documentário “Cesária Évora” chega à Cidade da Praia após estreia em São Vicente

​O documentário “Cesária Évora”, da escritora e jornalista Ana Sofia Fonseca, será exibido este sábado e domingo na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, após estreia nacional em São Vicente.

A estreia do documentário “Cesária Évora” em Cabo Verde, de acordo com o Ministério da Cultura, é o ponto alto da programação que marca o 11º aniversário do desaparecimento físico de Cesária Évora, em homenagem à “Cise”.

Após exibições em São Vicente, terra natal da Cesária Évora, e em Santo Antão, agora é a vez da Praia acolher esta apresentação, hoje, sábado, às 20:00, e domingo, na Assembleia Nacional, com duas sessões, uma às 16:00 e outra às 18:00.

A entrada será gratuita mediante levantamento do bilhete no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Assembleia Nacional e na Livraria Nhô Eugénio.