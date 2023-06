Escritora Dina Salústio apresenta livro de crónicas na Praia

Editado pela Rosa de Porcelana, Dina Salústio lança na Praia, na próxima sexta-feira, dia 23, no auditório do Banco Interatlântico/Garantia, em Chã-de-Areia, o seu mais recente livro, Uma Menina de Cristal e Outras Crónicas, grande parte das crónicas publicadas no Expresso das Ilhas, entre Outubro de 2019 e Fevereiro de 2022.

Lida a primeira crónica, “Uma menina de cristal”, a que dá titulo ao livro, as outras vêm como as cerejas: uma atrás da outra, muitas delas sob o signo da Covid-19, num tempo de angústia e de introspecção que se dilata e que se escoa lentamente, qual areia na ampulheta – Nós Éramos Todos Cesária, Uma Mulher Única, Sou uma Menina do Sudão, Os Loucos da Minha Cidade, Os Beijos no Tempo da Covid-19, Para onde foram os Pássaros, Vamos Sobreviver...

Chegado ao fim, lidas as vinte e oito crónicas de uma assentada, fica-se com a sensação de “quero mais”. É assim o contar e a forma da escrita da Dina Salústio, cativante.

Segundo Brito-Semedo, um dos apresentadores do livro, a par com Mariana Faria, “A mulher, cabo-verdiana e africana, compõe a tessitura destes textos que falam da percepção e dos sentires da autora e dão vez e visibilidade a muitas outras vozes obscurecidas”.

PUBLICAÇÕES

Conto

Filhos de Deus. Praia: Biblioteca Nacional de Cabo Verde, 2018.

Mornas eram as noites. Praia: Instituto caboverdiano do livro e do disco, 1994.

Romance

Veromar. Praia: Rosa de Porcelana Editora, 2019.

Filhas do vento. Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1999.

A louca de serrano. Praia: Spleen Edições, 1998.

Ensaio

Violência contra as mulheres. (estudo). Praia: ICF, 1999

Infanto-juvenil

Que os olhos não vêem. [Dina Salústio em co-autoria com Marilene Pereira]. Praia: Centro Cultural Português, 2002.

A estrelinha tlim tlim. [ilustrações Júlio Resende]. Praia/Mindelo: Centro Cultural Português, 1998.





PRÉMIOS

1.º prémio de literatura infanto-juvenil de Cabo Verde (1994).

Prémio em literatura infanto-juvenil dos Países Africanos de Língua Portuguesa (2000).

Prémio Rosalía de Castro para a Literatura em Língua Portuguesa – PEN Galiza, Espanha (2016).

PEN Award da Inglaterra atribuído ao projecto de tradução do seu romance “A Louca de Serrano” (2018).

Prémio RDP África Literatura para a Lusofonia (2021).

Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2022 Cabo Verde.

Diploma de Mérito Cultural atribuído pela Universidade de Santiago (2023).

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1125 de 21 de Junho de 2023.