​Cremilda Medina no festival IKFEM em Valença, Portugal

A cantora Cremilda Medina vai partilhar o palco com o maestro António Victorino d’ Almeida e a fadista Katia Guerreiro no festival IKFEM em Valença, Portugal, no espectáculo “70 Anos de Carreira - Mornas & Fados”.

O espectáculo acontece no sábado, 22, e vai juntar no palco música clássica, fado e morna IKFEM é um International Keyboard Festival & Masterclass nascido aquando da criação da Eurociudade Valença-Tui por iniciativa de ambos os municípios.

A edição deste ano do IKFEM, festival transfronteiriço que une as margens do rio Minho, vai realizar-se na Eurocidade Valença-Tui entre os dias 20 e 25 deste mês. Serão seis dias em que as culturas portuguesa, espanhola, brasileira, cubana e cabo-verdiana serão celebradas em 25 espaços.

O festival tem como objectivo principal criar um espaço de enriquecimento cultural onde não existam fronteiras geográficas, culturais e estéticas.

Por um lado, a Eurocidade Valença-Tui propicia o intercâmbio cultural pela sua natureza geográfica transfronteiriça, mas também porque é a porta de entrada do Caminho de Santiago que recebe anualmente milhares de peregrinos de todas as partes do mundo.

Do programa destaca-se o concerto que a convite do maestro, vai juntar em pela primeira vez em palco António Victorino d`Almeida, Katia Guerreiro e Cremilda Medina, no jardim municipal de Valença.

Enquadrado nos 70 anos de carreira do maestro, é um espectáculo que vai unir a morna, o fado e a música clássica, entre temas tocados e cantados individualmente por cada artista, mas também não vão faltar actuações conjuntas.

O espectáculo inicia-se com uma apresentação em palco a cargo de Miguel Leite, enquadrando a carreira e idiossincrasia do maestro António Victorino d’ Almeida nas comemorações dos seus 70 anos de carreira com este espectáculo sem barreiras entre estilos musicais.

O Maestro improvisará sozinho ao piano sobre Mornas e Fados, e acompanhará também Cremilda Medina e Katia Guerreiro.

De seguida Katia guerreiro e Cremilda Medina juntamente com a sua banda, levarão ao IKFEM os dois patrimónios da humanidade, morna e fado e num final apoteótico, actuarão todos conjuntamente, incluindo o Maestro, e as vozes de Cremilda Medina e Katia Guerreiro unir-se-ão para cantar temas que o público bem conhece.