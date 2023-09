​Cremilda Medina apresenta álbum “Nova Aurora” em Portugal

A cantora Cremilda Medina apresenta no dia 14 de Setembro, em Portugal, o seu mais novo álbum intitulado “Nova Aurora” que foi editado no dia 5 de Maio. O espectáculo vai acontecer no Auditório Municipal de Gaia, pelas 21h30.

Neste espectáculo, segundo o seu manager, Cremilda traz na bagagem um mix de canções do seu novo disco, assim como canções do seu primeiro disco “Folclore” que têm marcado o seu percurso artístico.

A artista mindelense é acompanhada ao piano por Nando Andrade, responsável pela direcção musical, com a participação de Adérito Pontes na guitarra, Djudjuty Alves no cavaquinho, Renato Chantre no baixo, e Cau Paris na bateria.

O álbum “Nova Aurora” foi lançado no passado mês de Maio e desde então tem estado na estrada para apresentar ao público as suas raízes e as suas sonoridades cativantes da morna assim como a alegria das coladeiras de Cabo Verde.

Mindelo, Almada, Beja e Valença em Portugal, são algumas das localidades por onde “Nova Aurora” já passou, e depois do espectáculo de Vila Nova de Gaia, Cremilda segue para o Luxemburgo onde actuará no dia 19 de Outubro no Festival Atlântico da Philharmonie Luxembourg.

“Por onde temos passado, as pessoas recebem-nos com um grande carinho e dizem- nos que conseguem sentir Cabo Verde nas nossas músicas, que somos fiéis à nossa tradição e os nossos compositores, e isso enche-me de orgulho, pois esse é o meu objectivo, continuar a levar ao mundo e a preservar as sonoridades puras do antigamente de Cabo Verde, resgatar memórias esquecidas para reavivarmos a nossa história…”, revela Cremilda.

Cremilda Medina, uma das vozes maiores da actualidade na música tradicional/popular de Cabo Verde é conhecida por todos, e tem levado a nossa música em viagens por vários palcos por todo o mundo.