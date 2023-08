​Cremilda Medina actua nas “Noites no Logradouro” em Beja

A cantora Cremilda Medina vai levar a morna às “Noites no Logradouro”, no Centro Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial em Beja (Portugal). O espectáculo acontece a 11 de Agosto.

Na edição deste ano das “Noites no Logradouro”, Cremilda Medina, uma das mais conceituadas artistas da actualidade da música cabo-verdiana, levará a Beja os ritmos de Cabo Verde, onde se destaca a morna, de acordo com as informações enviadas pelo seu manager, num comunicado.

Cremilda Medina actua pela primeira vez em Beja e promete um espectáculo com uma atmosfera intimista e acolhedora, onde apresentará canções do novo álbum e do primeiro álbum “Folclore” que fez com que obtivesse o reconhecimento internacional.

Neste espectáculo, a cantora estará acompanhada por Nando Andrade no piano, Dany Fonseca na guitarra, Djudjuty Alves no cavaquinho, Nandoca no baixo e Nir Paris na bateria.

Cremilda Medina editou no início do mês de Maio o seu segundo álbum “Nova Aurora” que tem recebido as melhores críticas e que a tem levado a pisar vários palcos, o mais recente aconteceu em Valença no dia 22 de Julho juntamente com Katia Guerreiro e com o maestro António Vitctorino d`Almeida, num espectáculo de comemoração dos 70 anos de carreira do maestro.

O disco “Nova Aurora” reúne um leque de excelência de compositores cabo-verdianos. Produzido entre Portugal e Cabo Verde, conta com a produção musical do conceituado produtor e pianista Nando Andrade e tem a participação de vários músicos de renome.

Neste trabalho, a cantora continua a sua viagem pelos ritmos da morna e da coladeira, em mais um disco a pensar na essência da tradição, continuando a sua busca e preservação pelo antigamente, em sonoridades que lhe trazem à recordação outros tempos e gentes de outrora.

Inaugurado a 11 de Julho de 2017, o Centro Unesco de Beja tem como espaço o edifício do antigo Clube Bejense, e resulta de uma vontade expressa do Município de Beja, da Unesco, e parceiros como a Direcção Regional de Cultura do Alentejo, o Centro Nacional de Cultura, a Fundação Aga-Khan, o CENA - Sindicato dos Músicos, dos Profissionais do Espetáculo e do Audiovisual, a MODA - Associação do Cante Alentejano e a Confraria Gastronómica do Alentejo, em salvaguardar e promover as várias manifestações do património cultural intangível.

O centro tem também como atribuições sensibilizar as comunidades para a importância da salvaguarda do património imaterial e aumentar a sua participação nesta área assim como criar e desenvolver parcerias e redes para estabelecer programas de investigação para “colmatar lacunas de conhecimento em gestão de património imaterial”.

Nesse sentido surgiram as “Noites no Logradouro” que visam proporcionar serões harmoniosos com vários estilos musicais, onde também se enquadra a morna de Cabo Verde, Património Cultural Imaterial da Humanidade Unesco.