Baía das Gatas: PN atenta ao trânsito e à segurança durante o festival

A Polícia Nacional (PN) montou a habitual operação especial para garantir a segurança durante o Baía das Gatas. Atenção redobrada ao tráfico de estupefacientes e à circulação rodoviária.

No recinto do festival, além de dezenas de agentes, a PN será auxiliada por câmaras de videovigilância. A segurança da cidade do Mindelo não será descurada, garante a força policial, através do porta-voz do comando regional de São Vicente e chefe de esquadra, Elvis Leite.

“Teremos como missão assegurar o policiamento de todas as actividades que sejam desenvolvidas no âmbito do festival, definir postos de patrulhamento móveis, objectivando evitar os pequenos furtos nas zonas de estacionamento de veículos, nas zonas das barracas, bem como reprimir a actividade dos carteiristas, principalmente onde haja grande movimentação de pessoas”, menciona.

No trânsito, os condutores poderão contar com operações de fiscalização e dissuasão, para evitar condução sob efeito de álcool ou em excesso de velocidade.

“Iremos ter equipas destacadas especialmente para se dedicar ao controlo e fiscalização rodoviária, não só na cidade do Mindelo, na parte que dá acesso à estrada na Baía das Gatas, relativamente à rotunda e também na rotunda da Baía das Gatas. Teremos equipas destacadas durante o trajecto, para dissuadir aquilo que é a velocidade excessiva dos condutores, evitando o consumo e a condução sob efeito do álcool”, comenta o porta-voz da PN.

Um total de 212 efectivos, afectos a diferentes áreas do comando regional, estarão no terreno, apoiados por 14 viaturas. À ilha deverá chegar um contingente de reforço, vindo especialmente de Santo Antão.