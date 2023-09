Luciény Kaabral fará parte da companhia de dança alemã Tanztheather Wuppertal Pina Bausch

A bailarina cabo-verdiana Luciény Kaabral recebeu o convite para integrar a companhia de dança alemã Tanztheather Wuppertal Pina Bausch, um dos mais conhecidos no mundo. A informação foi avançada pela bailarina ao Expresso das Ilhas.

Para Luciény Kaabral fazer parte desta companhia de dança é a realização de um sonho. “Era algo que queria que acontecesse, mas parecia muito distante”, confessa.

“Na verdade, é o início de uma importante etapa para mim, e é um enorme desafio. De certeza e sem dúvida que irá ajudar-me no meu crescimento como bailarina, artista e ser humano”, considera.

Luciény Kaabral é uma das bailarinas que integra o projecto de reprise da peça “Sagração da Primavera” da coreógrafa alemã Pina Bausch, juntamente com 36 bailarinos de 14 nacionalidades, onde também recebe aulas de bailarinos/coreógrafos da companhia Pina Bausch.

Projecto “Badju Kabu Kaba”

A bailarina que reside actualmente em Portugal, estará em Cabo Verde, no mês de Setembro com o projecto “Badju Kabu Kaba”, com algumas actividades ligadas à dança.

O projecto é dirigido por Luciény Kaabral em parceria com o bailarino Nuno Barreto.

“Durante o mês de Setembro, o projecto ‘Badju Kabu Kaba’ em parceria com o realizador do filme/documentário ‘Dancing Pina’ de Florian Heinzen-Zionb”, vai estrear o filme nas cidades da Praia e do Mindelo”, anuncia.

Luciény Kaabral conta que o filme mostra todo o processo de reposição das duas peças da Pina Bausch, entre elas a sagração da primavera.

“Para mim, foi uma redescoberta de mim, descobri o que é realmente ser bailarina, porque não é só fazer bonito e criar, realmente é uma luta diária”, revela.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1135 de 30 de Agosto de 2023.