Kavita Shah lança novo álbum intitulado “Cape Verdean Blues”

A artista nova-iorquina de origem indiana, Kavita Shah, lançou o seu mais recente trabalho intitulado “Cape Verdean Blues”, com sensação de lar, curado de Mornas e Coladeiras tradicionais cabo-verdianas. O novo álbum conta com composições inéditas de Vasco Martins e uma canção tradicional indiana, na voz-jazz de Kavita Shah.

O novo álbum “Cape Verdean Blues” conta com 12 canções e é o culminar de sete anos de imersão em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, e África Ocidental, lançado no dia 15 de Setembro, pela nova editora musical global Folkalist Records.

Cape Verdean Blues foi gravado no Mindelo, Lisboa e Nova Iorque, e inclui repertório tradicional em Crioulo, que conta com letras escritas especificamente para Kavita Shah, nomeadamente, “Um abraço di morabeza”, uma morna recém-escrita por outra “lenda” da música tradicional cabo-verdiana, Morgadinho.

O novo álbum inclui um clássico brasileiro “Flor de Lis” e uma canção folclórica indiana intitulada “Chaki ben”, em Gujarati, língua materna da Shah. Apresenta ainda duas composições do compositor clássico cabo-verdiano Vasco Martins, com quem Shah fez amizade: “Uma porta aberta” e “Situações triangulares”.

A artista nova-iorquina transcreveu meticulosamente o fraseado distinto do repertório, mas também inspira-se nas suas raízes jazzísticas, revigorando o programa de canções com uma nova individualidade. Suas improvisações vocais sensuais e virtuosismo técnico impressionante expandem elegantemente a música e tecem texturas vocais e percussão de boca para alcançar paisagens sonoras exuberantes e encantadoras com orquestração quase mínima.

No centro da obra está “Sodade”, que Shah adoptou como hino pessoal, pois ela encontrou consolo e cura na música de Cabo Verde.

“Já passei por muitas dificuldades. Marca quem eu sou! Mas esta música ensinou-me a abraçar como a tristeza e a celebração podem coexistir. Todos podemos relacionar-nos com a fugacidade da vida, que é universal. A minha esperança para este álbum é que traga às pessoas uma sensação de conforto, a mesma sensação que tive quando ouvi a Cesária cantar pela primeira vez”, diz Shah, conforme a nota de imprensa.

Segundo a mesma fonte, Kavita Shah saúda o legado da Cesária Évora através da exploração de muitas mornas amadas no Cape Verdean Blues. Na malfadada morna, “Flor Di Nha Esperança”, acompanhada por guitarras “impressionisticamente melancólicas” com floreios melódicos deslumbrantes, Shah faz dela própria a canção através de fraseados expressivos e imbuindo a letra de um profundo sentimento de perda que lembra o pathos dos vocalistas de baladeiros clássicos do jazz.

“Essa música demorou-me 4 anos a acertar, senti que a Cesária estava a tentar ensinar-me alguma coisa. Tive de estudar o fraseado dela, mas também permitir que a música desbloqueasse emoções dentro de mim que eu tinha engarrafado durante anos”, partilha Shah.

Na faixa-título do álbum, “Cape Verdean Blues”, escrita pelo pianista e compositor de hard bop jazz, Horace Silver, Kavita Shah vocaliza as partes instrumentais da canção num arranjo vocal e de percussão despojado.

A canção “Joia” é uma homenagem às mulheres de Cabo Verde, com vocais suaves, acordes de guitarra pastel e percussão suavemente ondulante que pintam um cartão postal perfeito da ilha paradisíaca.

A digressão de apresentação do álbum inicia no dia 21 de Setembro nos Estados Unidos da América, passando por Portugal e finalizando em Cabo Verde, no mês de Novembro.

Relembramos que Kavita Shah apresentou-se este ano na 9ª Edicção do Atlantic Music Expo (AME) e no Kavala Fresk Feastival 2018.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1138 de 20 de Setembro de 2023.