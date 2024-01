​Evel Rocha é vencedor do Prémio Literário Arnaldo França

O escritor Evel Rocha é o vencedor da 6.ª edição do Prémio Literário Arnaldo França, atribuído pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda em parceria com a Imprensa Nacional de Cabo Verde.

A sua obra “Mata-me depois”, venceu, por unanimidade do Júri, por ser "pertinente e inovador". Informação avançada esta quarta-feira, 10, pela Imprensa Nacional de Cabo Verde.

De acordo com o júri do Prémio, presidido por Manuel Brito-Semedo, trata-se de uma obra que apresenta um tema pertinente e inovador, “pela apropriação de um período histórico e político da História de Cabo Verde ainda pouco presente na literatura nacional contemporânea”.

“Uma narrativa bem desenvolvida, com uma trama envolvente, sobretudo pelo exercício de prender e cativar o leitor para o desfecho anunciado na primeira página e resolvido em retrospectiva”, defende.

Além dos cinco mil euros que correspondem ao valor pecuniário do prémio, Evel Rocha terá o seu trabalho publicado pela editora pública portuguesa, a Imprensa Nacional.

O Prémio Literário Arnaldo França dirigido a cidadãos cabo-verdianos ou a residir em Cabo Verde há mais de cinco anos, visa promover a língua portuguesa e o talento literário neste país africano, bem como homenagear Arnaldo França, figura destacada da literatura e cultura cabo-verdiana.

O vendedor da 6.ª edição do Prémio nasceu em Março de 1967, e estudou na ilha do Sal, tendo terminado os seus estudos liceais em São Vicente.

É doutorado em Ciências Sociais (2021, Universidade do Mindelo) e em Espanhol: Literatura, Linguística e Comunicação (2023, Universidade de Valladolid, Espanha), graduado em Psicologia, pós-graduado em Poder Local (2010), mestre em Psicologia Counseling (2009) e mestre em Supervisão Pedagógica (2012).

Actualmente, Evel Rocha é membro da Academia de Letras de Cabo Verde e desempenha a função de assessor cultural do Ministério do Turismo, tendo já desempenhado diversos cargos e funções, designadamente, Vereador da Cultura, Presidente da ARES, Director do Gabinete do Ministério da Economia Marítima e professor universitário, tendo também participado em diversas conferências internacionais como orador na área da Literatura.

Versos d`Alma (1997, poesia), Estátuas de Sal (2003, romance), Marginais (2010, romance), Cinzas Douradas (2015, poesia), Cisne Branco (2017, romance), Campo da Fortuna (2018, romance), Belga (2021, romance) e Aguarela Salense (crónicas, Org.) são os trabalhos de Evel Rocha já publicados.