​Nuno Martins apresenta exposição “Ressonância do Ser” em Portugal

O artista plástico Nuno Martins inauguração no sábado, 27, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal, a exposição “Ressonância do Ser”. A exposição ficará patente ao público até 23 de Março.

Segundo uma nota da embaixada de Cabo Verde em Portugal, esta mostra oferece uma imersão intensa e introspectiva nas inquietações da condição humana, destacando-se pela sua capacidade de envolver os visitantes tanto estética quanto emocionalmente.

A exposição está dividida em três núcleos temáticos e convida os visitantes a embarcar numa jornada de reflexão e auto exploração. Cada obra de arte seleccionada funciona como um portal para a riqueza e complexidade dos sentimentos humanos.

Sob a orientação de Nuno Martins, os visitantes são conduzidos por uma viagem visual e poética, explorando as várias camadas da existência humana através de uma harmoniosa fusão de palavras e cores.

Nascido em Lisboa, Nuno Martins é filho de pais cabo-verdianos, têm as suas raízes fincadas na vibrante cultura de Cabo Verde. Cresceu na atmosfera cativante do Mindelo, absorvendo as cores, os ritmos e a riqueza da tradição cabo-verdiana, desde tenra idade.

Estudou nos Estados Unidos e, no ambiente eclético norte-americano, não apenas enriqueceu a sua bagagem cultural, mas também consolidou a sua paixão pela poesia, que se tornou sua matriz artística primordial.

É um artista multifacetado que por meio da expressão poética, escrita e plástica, tece pontes entre culturas, expressa a sua identidade cabo-verdiana de forma única e compartilha narrativas que transcendem fronteiras.

A sua jornada é um testemunho do poder transformador da arte, da conexão com as raízes e do diálogo intercultural.