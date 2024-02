​Exposição “Liberdade - Portugal, lugar de encontros” na sede da UCCLA

A exposição “Liberdade - Portugal, lugar de encontros” será inaugurada esta quinta-feira,15, na União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), em Portugal. A exposição engloba um núcleo é uma parceria entre a UCCLA, o Centro Cultural Cabo Verde (CCCV) e a Embaixada de Cabo Verde em Portugal.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, a exposição surge no ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril e pretende dar voz à expressão artística propiciada pela conquista da Liberdade em Portugal.

A exposição, que conta com a curadoria de João Pinharanda, apresenta 28 olhares artísticos contemporâneos, oriundos dos países que se expressam oficialmente em língua portuguesa.

“Estes artistas têm em comum o facto de terem tido ou ainda terem em Portugal um lugar de encontro e trabalho, que pode não ser central nem determinante no seu olhar, mas que não deixa de ser um laço, com a restante realidade artística”, refere.

A mesma fonte frisou que a mostra assume-se como uma exposição de cruzamentos e de encontros, daqueles que partiram e regressaram, dos que chegaram e ficaram, ou partiram de novo, ou nunca mais regressaram…

"Mas todos eles olharam para Portugal e registaram um encontro em imagens; ou olharam, a partir de Portugal, para os seus próprios mundos. Fizeram-no com Liberdade criativa e crítica, oferecendo-nos peças de um puzzle que outros artistas completarão e que nós próprios somos chamados a completar” revela.

As obras presentes, conforme a mesma fonte, permitem-nos viajar à descoberta de um mundo onírico e de criatividade onde se percepcionam muitas das influências que inspiraram estes artistas e as respectivas gerações, com especial destaque para a expressão da liberdade e do espírito anticolonial, as influências espirituais ou religiosas, as influências culturais e literárias e as questões relacionadas à identidade. "De destacar as múltiplas as técnicas utilizadas na produção das peças expostas, que incluem pintura, serigrafia, fotografia, escultura, azulejo e tapeçaria".