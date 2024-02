AME 2024 acontece sob o lema "Sustentabilidade artística"

O Atlantic Music Expo (AME) 2024 decorre de 01 a 04 de Abril, sob o lema "Sustentabilidade artística" anunciou hoje, na cidade da Praia, o director-geral do evento Gugas Veiga.

Gugas Veiga falava à Inforpress sobre os preparativos do AME que acontece na capital cabo-verdiana, tendo destacado o compromisso contínuo com a excelência e o impacto cultural que o evento tem proporcionado ao longo dos anos.

Orçado em cerca de 20 mil contos, a feira mundial de música discorre este ano sobre o lema “Sustentabilidade artística”, uma temática crucial tanto para eventos culturais quanto para eventos musicais, mas sobretudo para a carreira dos artistas, segundo Gugas Veiga.

Isto porque, muitas vezes se assiste artistas a alcançarem o sucesso momentâneo apenas para enfrentarem dificuldades financeiras mais tarde, sem fontes de renda sustentáveis para apoiá-los.

“Temos assistido muitas vezes artistas que fazem carreira, mas depois fica na penúria não tem nenhuma sustentabilidade na carreira e na sua vida, não tem fontes de rendimento. Um artista fica no auge durante 10 anos e não guarda dinheiro para sobreviver depois disso”, explicou o director-geral do AME.

Portanto, acrescentou, este ano as palestras e as conferências são viradas para a sustentabilidade económica, social e ambiental.

Além disso, Gugas Veiga indicou, igualmente, um tema “muito impactante e ao mesmo tempo sensível” que será abordado durante as palestras que é a questão da legislação sobre o álcool e seu impacto no financiamento de eventos musicais e culturais, já que as regulamentações relacionadas ao álcool podem influenciar significativamente a capacidade de financiamento e viabilidade de eventos deste tipo.

O evento, que está em sua 10ª edição, tem tomado uma proporção “gigante”, tendo por ele já passado, segundo o director-geral, mais de 700 músicos, mais de 200 bandas e artistas, mais de 200 jornalistas nacionais e internacionais, daí a necessidade de aperfeiçoar a cada ano.

Ressalva-se que, na 9ª edição do AME, participaram 515 delegados entre os quais 80 músicos nacionais e internacionais, 120 artistas em 26 actuações de 15 nacionalidades, 50 jornalistas nacionais e internacionais de 23 nacionalidades e 60 profissionais da área musical que foram convidados pela organização.