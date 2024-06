​Cremilda Medina actua sábado no Lagoa Wine Show em Portugal

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina actua este sábado, 8, no Algarve, num palco por onde já passaram alguns dos melhores artistas portugueses e da Lusofonia.

Depois de ter vencido no passado sábado dia 1 de Junho, o prémio de Morna do Ano, nos Cabo Verde Music Awards (CVMA), Cremilda Medina viajou para Portugal onde irá apresentar-se para mais um espectáculo, desta feita na cidade de Lagoa no Algarve.

Através da sua voz, estilo e presença inconfundíveis, Cremilda continua a levar a cultura de Cabo Verde ao mundo através da música, em especial da Morna, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, estilo musical com que mais se identifica.

Numa nota enviada, a cantora revela que este concerto será muito especial, “será o primeiro depois da edição deste ano dos CVMA, onde obtive o reconhecimento com o prémio de Morna do Ano com o álbum `Nova Aurora` da autoria de Waldemar Lopes da Silva, pelo que sem dúvida será mais um momento marcante na minha caminhada”.

O Lagoa Wine Show está assim de regresso às ruas de Lagoa, na zona Sul de Portugal, para quatro dias com os melhores vinhos, a melhor música, muita animação, gastronomia e muitos outros motivos para visitar a região, e tudo com entrada gratuita.

De 07 a 10 de Junho, o Lagoa Wine Show volta ao coração de Lagoa e à Rua Coronel Figueiredo, para ser, mais uma vez, o centro vitivinícola da região do Algarve, repleto de bons vinhos e quatro noites que se esperam muito quentes, tudo acompanhado da melhor música, animação e boa gastronomia da região algarvia.

Cremilda Medina, na edição deste ano, o cartaz conta com alguns dos maiores nomes da música e fado contemporâneo português assim como da música lusófona, como Cuca Roseta Azeitonas, Bonga, passando também pelos Virgem Suta, Luana Velasques e Teresinha Landeiro, sem esquecer o Flamenco de Anabel Veloso e o Fado à Janela por vários e talentosos artistas locais.

O Lagoa Wine Show é uma das mais emblemáticas mostras de vinhos no sul de Portugal, onde, a par da música, os mais conceituados produtores, das várias regiões vinícolas, marcam presença com especial destaque para os vinhos da região do Algarve.