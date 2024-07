​Cremilda Medina actua no Grande Auditório da Gulbenkian em Portugal

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina actua este domingo, 7, no palco do Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, Portugal.

Segundo uma nota enviada, a morna sobe ao palco do Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian num concerto que faz parte do programa Jardim de Verão da Gulbenkian.

A mesma fonte explica que esta edição do Jardim de Verão volta a celebrar os sons e os ritmos de várias culturas, apresentando, além de música, histórias e testemunhos que se expressam também através de imagens e palavras.

"No ano em que se celebram datas tão importantes como os 50 anos do 25 de Abril em Portugal e os 100 anos do nascimento de Amílcar Cabral, o Jardim de Verão ensaia-se na arte de contar histórias difíceis e de experimentar diálogos poéticos, portadores de solidariedade e futuro", frisa.

Este ano, a curadoria é de Dino D’Santiago (música), Maíra Zenun (cinema) e Kalaf Epalanga (conversas).

Cremilda Medina é uma das mais conceituadas intérpretes da música tradicional cabo-verdiana da actualidade, dona de uma voz, estilo e presença inconfundíveis, continua a levar a cultura de Cabo Verde ao mundo através da música, em especial da morna, o estilo musical com que mais se identifica.

Nos Cabo Verde Music Awards deste ano, Cremilda Medina foi distinguida com o prémio de Morna do Ano com o tema “Nova Aurora”, uma composição de Waldemar Lopes da Silva, que faz parte do seu último trabalho discográfico.

Cremilda Medina já partilhou o palco com grandes nomes da música de Cabo Verde e empenha-se na construção de uma carreira musical assente na tradição e na valorização dos estilos tradicionais cabo-verdianos.