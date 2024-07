Carlos Bellino Sacadura lança livro sobre cultura da liberdade

O professor de filosofia Carlos Bellino Sacadura lança, esta sexta-feira, 26, na Cidade da Praia, o seu mais recente livro intitulado “Uma Visão Ética e Cultural da Liberdade, Democracia e Sociedade Aberta na Perspetiva Global e Cabo-Verdiana”.

A apresentação do livro será na Livraria Pedro Cardoso e estará a cargo de Adriana Carvalho e Casimiro de Pina.

Segundo a Livraria Pedro Cardoso, na sua página na rede social Facebook, a abordagem desenvolvida no livro visa manter, na multiplicidade e diversidade temática dos seus capítulos, uma unidade a partir das perspectivas que lhes são transversais: a Filosofia Social e Política, a Filosofia do Direito, a Ética, a Axiologia e a Antropologia Filosófica.

“É assim que são focadas uma Antropologia da Liberdade, uma Ética da Economia, uma Educação para o Pensamento Crítico ou uma Filosofia da Técnica, em termos universais e no contexto cabo-verdiano”, lê-se na nota.

A mesma fonte aponta que este livro versa sobre a cultura da liberdade, tanto na vertente histórica como na atualidade, numa perspectiva universal e cabo-verdiana. “Esta tradição e modernidade fica patente no texto de Isahia Berlin sobre os dois conceitos de liberdade”.

“O primeiro entende a justiça em função de um ideal do bem comum sustentado desde Aristóteles, e a segundo, de Locke a Rawls, defende o primado da justiça sobre o bem - para permitir o pluralismo de opções éticas, culturais, religiosas ou filosóficas sob princípios de justiça comuns”, assinala.

Conforme indica a abordagem desenvolvida no livro visa manter, na multiplicidade e diversidade temática dos seus capítulos, uma unidade a partir das perspectivas que lhes são transversais: a Filosofia Social e Política, a Filosofia do Direito, a Ética, a Axiologia e a Antropologia Filosófica.

“É assim que são focadas uma Antropologia da Liberdade, uma Ética da Economia, uma Educação para o Pensamento Crítico ou uma Filosofia da Técnica, em termos universais e no contexto cabo-verdiano, pretendendo-se contribuir para Pensar Cabo Verde para lá da espuma dos dias ou das conjunturas circunstanciais, em termos de abertura a projetos horizontes possíveis, considerando os fundamentos dos direitos humanos enquanto dimensões da liberdade e da dignidade do ser humano, referenciadas na Constituição da República de Cabo Verde como valores absolutos”, realça a mesma fonte.

Segundo o apresentador da obra, Casimiro de Pina, o autor deambula, sem quaisquer preconceitos etnocêntricos, pelos temas (Liberdade, Democracia em África, Filosofia Oriental, Estado de Direito, Fundamentos do Espaço Público, Política Internacional, etc.) com imensa qualidade.

“Como dizia um certo Catedrático num dos meus livros, que aqui recupero imageticamente, Bellino é um autor que sabe pensar e nos obriga/ajuda a pensar.

Sobretudo neste momento histórico, em que a Liberdade está infelizmente em crise, em várias partes do mundo”, enfatiza.