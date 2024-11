Portugal: Concerto no Coliseu dos Recreios homenageia Sara Tavares no dia que completa um ano da sua morte

Dino D’Santiago, Djodje, Lura e Mirocas Paris são alguns dos artistas a subir hoje ao palco do Coliseu de Recreios para um concerto de homenagem a Sara Tavares, no dia que completa um ano da sua morte.

Ao todo são 16 artistas que vão juntar-se aos músicos e à equipa que acompanhava a cantora luso-cabo-verdiana Sara Tavares, no evento, conforme um comunicado da organização, intitulado “Coisas Bunitas”.

Ana Moura, Capicua, Carlão, Dino D'Santiago, Djodje, Ivandro, Luiz Caracol, Lura, Miroca Paris, Nancy Vieira, Nenny, Richie Campbell, Samuel Úria, Selma Uamusse, Slow J e Toty Sa'Med, para além dos músicos e da equipa que trabalhava com a cantora, vão actuar esta noite.

A cantora luso-cabo-verdiana Sara Tavares faleceu no dia 19 de Novembro, em Lisboa, aos 45 anos, vítima de um tumor no cérebro, diagnosticada 14 anos antes da sua morte, o que fez com que em 2009 fosse obrigada a interromper a carreira por alguns anos, tendo lançado um novo e último single chamado “Kurtido”, em Setembro de 2023.

A carreira de Sara Tavares começou com a vitória na final da primeira edição do programa da SIC “Chuva de Estrelas” (1994) com um tema de Whitney Houston.

No mesmo ano, Sara Tavares, que nasceu a 01 de Fevereiro de 1978, venceu o Festival da Canção da RTP com o tema “Chamar a música”, o que lhe abriu as portas à Eurovisão, onde conseguiu a oitava posição entre 24 concorrentes.

De ascendência cabo-verdiana, Sara Tavares tem vários álbuns no mercado, nomeadamente “Shout” (1996), “Mi Ma Bô” (1999), “Balancê” (2005), “Xinti” (2009) e “Fitxadu” (2017).

Em 2011 Sara Tavares venceu o Prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards (CVMA), em 2012 recebeu o Prémio Carreira do Africa Festival, na Alemanha e foi nomeada como Artista Revelação nos Prémios BBC Radio 3 World Music, em 2007.