​Ministro da Cultura preside abertura da 9ª edição da Feira do Artesanato e Design - URDI

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, preside esta quarta-feira à abertura da 9ª edição da Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, realizada sob o tema “(Re)interpretação da matéria”.

A abertura da URDI está marcada para as 19h00. Este ano a feira propõe uma reflexão sobre o papel da arte e da cultura perante a crise ecológica – um olhar criativo ao ecossistema.

Durante esta 9ª edição o governante manterá um encontro com artesãos, na quinta-feira, 12, pelas 15h00, no Centro Cultural do Mindelo, uma conversa sobre a “Formalização do setor da cultura”. No dia 14 de Dezembro, pelas 15h30, Augusto Veiga participará na “Grandes Conversas – Painel Interações coletivas entre sectores”.

A URDI contará com a presença de 152 artesãos, representando os 22 municípios de Cabo Verde.

Programa da URDI

A abertura oficial da URDI, no dia 11 de dezembro, contará com uma performance de Danila Silva, seguida pelos discursos do diretor do CNAD, Artur Marçal, do representante da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Rendall Martins, e do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga. Segue-se uma visita guiada à feira.

No dia 12, a programação inclui as Grandes Conversas, com dois painéis: o primeiro sobre Bela Duarte, intitulado "Ser mulher artista em Cabo Verde", e o segundo sobre "Experiências criativas de ressignificação da matéria". Neste dia, o Ministro Augusto Veiga terá também um encontro com os artesãos. A feira estará aberta e a programação cultural será enriquecida com concertos de Zuleica Barros e da Banda Serenata.

No dia 13, as Grandes Conversas continuam com o terceiro painel, que abordará "O artesanato como elemento impulsionador no desenvolvimento local", e o quarto painel, dedicado à Residência Criativa Plasti_cidade. Além disso, o dia será marcado pela feira, desfiles de moda, um concerto de Bitori di Nha Bibinha e a animação da URDI d’pós d’hora.

No dia 14, as atividades terão início com o quinto painel das Grandes Conversas, intitulado "Interações colaborativas entre setores". O programa inclui também um encontro sobre a formalização da classe artística, com a participação de entidades como a Pró-Empresa, a Direção Nacional das Receitas do Estado, o INPS, a Casa do Cidadão e o IGQPI. Paralelamente, decorrerá a feira, a exposição Created in Cabo Verde, a mostra da residência criativa Plasti_cidade, concertos e a habitual URDI d’pós d’hora.

Por fim, no dia 15, último dia do evento, haverá feira e cerimónia de encerramento, conduzida pelo diretor do CNAD, Artur Marçal, pelo representante da Câmara de São Vicente, Rodrigo Rendall Martins, e pelo Ministro Augusto Veiga. O evento será concluído com um concerto de Panota e a URDI d’pós d’hora.