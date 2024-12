São Vicente: Ministro da Cultura anuncia duplicação do orçamento da feira Urdi no próximo ano

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas afirmou, no Mindelo, que o Governo vai duplicar o orçamento da Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde (Urdi), do próximo ano, no quadro do Orçamento do Estado.

Segundo Augusto Veiga, que falava na noite de domingo, 15, no encerramento da edição 2024 da Urdi, o sector do artesanato é “muito importante” para o futuro e para a economia de Cabo Verde e tem uma das classes artísticas “mais bem organizadas” do país.

Pelo que, sintetizou, o Governo vai dar mais mercado a esta classe e vai reforçar o orçamento para a Urdi.

“Vamos duplicar aquilo que o Governo dá para a Urdi, mas vamos trabalhar também em parceria com a CNAD, que é uma grande obra feita aqui em São Vicente, para arranjar mais e maiores mercados para o sector do artesanato”, afirmou.

Segundo o governante, já há também abertura do ministro do Ambiente que se comprometeu em estar na próxima edição da Urdi e que mostrou “grande abertura” em ajudar ainda mais a reforçar o financiamento, através do Fundo do Ambiente, para realizar a Urdi em São Vicente ou uma edição noutra ilha de Cabo Verde.

Por ser a sua primeira vez que participa da Urdi, nquanto tutela da pasta da Cultura, Augusto Veiga mostrou-se “extremamente satisfeito” com o que viveu e com a experiência que teve nesses cinco dias em que decorreu a feira e por ter estado em contacto com o artesanato de Cabo Verde “ao mais alto nível”, e artesãos de todas as ilhas de Cabo Verde.

Por sua vez, o director do Centro Nacional de Artesenato e Design (CNAD), Artur Marçal, a partilha de ideias, experiências e os debates realizados na Urdi mostraram a importância da colaboração e da união em busca de soluções “inovadoras e sustentáveis” no domínio da criação.

“A Urdi não é apenas um espaço de aprendizagem, comercialização e diversão, mas também um ambiente onde podemos fortalecer laços e criar novas parcerias. Esperamos e desejamos que as conexões feitas se transformem em colaborações frutíferas e que continuemos em contactos para trocar ideias e projectos que possam impactar positivamente a ecologia cultural e ambiental nas nossas comunidades”, frisou.

A mesma fonte lembrou que esta edição aconteceu no momento em que o CNAD completou dois anos de funcionamento, após a sua remodelação e que se tem afirmado como espaço vital para as exposições de arte contemporânea, sendo um ponto de encontro entre artistas locais e internacionais.

No entanto, lembrou que o centro apresenta desafios na consolidação da infraestrutura existente, na extensão do acesso a um público mais amplo, na revisão dos estatutos, na adoção orçamental para a programação e no reforço a nível dos recursos humanos.