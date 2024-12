​Praia acolhe 11ª edição do Morna Fest

A cidade da Praia acolhe hoje, 13, a 11ª edição do Morna Fest. Arlindo Rodrigues, Bau Almeida, Bertânia Almeida, Dudu Araújo, Jorge Sena, Mário Marta, Mauri Ribeira, Sandra Horta, Tété Alhinho, Toy Vieira, são os artistas que vão actuar neste evento.

Segundo Júlio do Rosário, sócio-gerente da Boa Música e organizador do evento, já está tudo a postos para a 11ª edição do Morna Fest, na Praia.

Depois da Praia, o Morna Fest estará este sábado, 14, na cidade de Mindelo, para fazer a festa na casa onde nasceu.

O evento iniciou em Junho deste ano, no Porto Novo (Santo Antão), durante as festas de São João, e regressou agora em Novembro e Dezembro para a sua fase final.

De recordar que o Morna Fest esteve ainda na ilha do Sal, pela primeira vez. Depois da ilha do Sal, o evento foi para São Nicolau e Fogo. O evento estava programado para o dia 8 deste mês, na Praça Eugénio Tavares, mas foi adiado.

Este ano, conforme disse, a novidade é a inclusão da ilha do Sal na programação, com o objectivo de integrá-la de forma permanente na agenda do evento.

Ainda assim, as ilhas da Boa Vista e do Maio permanecem fora do circuito. Mas, Júlio do Rosário revelou que há planos para levar o evento à ilha do Maio durante as festas de Santa Cruz, no próximo ano, e prevê a inclusão da Boa Vista no programa em 2025.

Para a organização, o festival desempenha um papel fundamental na preservação e promoção da Morna.