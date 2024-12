Estatuto do artista submetido à Assembleia Nacional no primeiro trimestre de 2025 – ministro

O estatuto do artista será submetido à Assembleia Nacional no decorrer do primeiro trimestre de 2025 para ser aprovado, anunciou sexta-feira, na cidade do Porto Novo, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.

Augusto Veiga, que falava num encontro com os artistas porto-novenses sobre a formalização da classe artística, explicou que o estatuto ficará “fechado” até finais deste mês de Dezembro e será de seguida analisado pelo Conselho de Ministros, seguindo-se depois para o parlamento.

O ministro disse acreditar que “o mais tardar” até ao final do primeiro trimestre do próximo ano este instrumento, que dará ao artista “outra dignidade e o respeito que merece”, estará aprovado pela Assembleia Nacional.

Neste momento, Augusto Veiga tem estado a promover encontros com os artistas para a apresentação do documento e ouvir a classe, os quais tem permitido também falar da necessidade da formação dos artistas, permitindo que o sector cultural fique “mais forte e traga ganhos e mais respeito” para os fazedores da cultura.

No encontro no Porto Novo, Augusto Veiga apresentou as “linhas mestras” da acção do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas para 2025, prometendo “outra dinâmica” para a cultura a partir de Janeiro, com o lançamento de vários editais em todas as áreas, com uma “aposta forte” na formação dos artistas no âmbito da cooperação com vários países, entre os quais Portugal, Espanha e Marrocos.

No caso de Santo Antão, será promovida “em Fevereiro ou Março” uma formação para os artistas sobre a elaboração de cartas e projectos, bem como sobre a promoção dos seus trabalhos nas redes sociais.

Segundo ainda Augusto Veiga, 2025 vai ser o ano da internacionalização dos artistas, prometendo colocar todos os meios e o conhecimento ao serviço dos homens das artes.

O ministro prometeu ainda para o próximo ano colocar à disposição da classe o portal dos artistas, o qual “vai facilitar a vida” dos fazedores da cultura.