Carnaval: Grupos enfrentam constrangimentos no arranque dos preparativos

Apoio tardio e falta de espaços para ensaios em segurança são alguns dos constrangimentos relatados pelos grupos de Carnaval da Praia. Apesar disso, todos querem levar muita folia, cor e animação à Avenida Cidade de Lisboa no dia 4 de Março. Este ano, a Cidade da Praia acolhe o desfile de quatro grupos oficiais: Vindos d’África, Vindos do Mar, Samba Jó e Deusa do Amor Sem Fronteiras. O Ministério da Cultura assinou, na semana passada, um protocolo de incentivo financeiro com os grupos, no valor de três mil contos.

Samba Jó

O grupo vai levar para a Avenida o tema “Banho da Diversidade”, no qual contará a história do banho em várias alas.

Segundo o presidente do grupo Samba Jó, João Elias Teixeira, o objectivo é mostrar os benefícios da higiene e contar a história do banho, desde como surgiu o primeiro banho. “O primeiro banho surgiu no Egipto Antigo. Então vamos desde a história do primeiro banho até chegarmos ao banho da diversidade, onde temos banhos específicos, glamorosos, de felicidade, de alegria, de esperança, de espuma e de mar.”

“Pretendemos levar dez alas, mas, neste momento, estamos um pouco atrasados, pelo que ainda não podemos garantir o número de figurantes que vamos levar para a Avenida”, relata.

João Elias Teixeira conta que estão sem estaleiro e sem espaço para ensaiar. “Podemos dizer que ainda não começámos nada. Sempre realizamos os ensaios na rua, mas este ano estamos com muita delinquência juvenil em Palmarejo e, para evitar balas perdidas, estamos a tentar realizar os ensaios noutro bairro.”

Vindos d’África

Este ano, o grupo vai desfilar com “África Global”, como forma de homenagear as pessoas do nosso continente que escolheram Cabo Verde para viver.

O presidente do grupo Vindos d’África, José Gomes (Breu), disse que, com este tema, querem enaltecer as valências culturais do continente africano, que muitas vezes são ignoradas.

Em relação às alas que pretendem levar para a avenida, afirma que dependerá do financiamento que conseguirem. “Quando o financiamento cai gota-a-gota, muitas vezes isso obriga-te a alterar toda a tua estrutura, e o factor tempo acaba por te condicionar. Muitas vezes, não consegues executar o teu projecto de Carnaval da forma que desejas.”

José Gomes realça que, pelo andar da carruagem, não vão conseguir executar a 100% o projecto que desenharam para o Carnaval. “Algumas pessoas já começaram a comparecer para os ensaios e, como sabem, o Vindos d’África sempre acolhe muitas pessoas, pelo que queremos levar à volta de 600 figurantes e englobar os africanos que estão aqui, porque somos um grupo de inclusão”.

O presidente do grupo acrescentou que, na Praia, os grupos são tardiamente apoiados e as respostas chegam tarde. Poucas empresas e casas comerciais atendem ao pedido dos grupos.

De acordo com José Gomes, o grupo já iniciou os preparativos, graças ao fundo que tem disponível. “Não é muito, mas dá para fazer algumas coisas”.

Conforme disse, estão à espera que a Câmara Municipal da Praia liberte a verba financeira que garantiu durante o Fórum Municipal de Carnaval 2024. “O presidente da Câmara Municipal da Praia disse que vai dar dois mil contos este ano aos grupos. Isso é muito bom, mas seria melhor ainda se já tivéssemos recebido a primeira tranche. Ainda não recebemos a primeira tranche e esperamos, e apelamos, para que o presidente a liberte. Juntando essa verba à do Ministério da Cultura, poderemos acelerar os trabalhos e executar o que sempre fazemos para a Praia.”

Vindos do Mar

O grupo Vindos do Mar vai estar na Avenida com o tema “Turismo”, para mostrar os costumes dos países que mais recebem turistas.

Segundo a presidente do grupo, Amélia Monteiro, o tema foi escolhido porque consideram que o turismo é muito importante para o desenvolvimento de um país, principalmente Cabo Verde. “Somos um país de morabeza, onde os visitantes podem conhecer as dez ilhas, cada uma com a sua beleza.”

Amélia Monteiro informounos que ainda não começaram os ensaios, porque estão sem espaço para tal. “Estamos sem lugar para os ensaios e para os trabalhos de estaleiro. O espaço onde costumamos trabalhar não tem qualquer segurança. Muitas vezes, na altura de sair com o atrelado, acontece sempre alguma coisa, e isso afecta a classificação.”

A presidente do grupo sublinha que estão com dificuldades em realizar ensaios no espaço habitual, devido à falta de iluminação e segurança. “Os pais não vão deixar os filhos ensaiar em espaços que não oferecem segurança. Temos pessoas de outros bairros que desfilam connosco, mas preferem ensaiar nos seus próprios bairros, porque se sentem mais seguros lá. No último dia de ensaio, reunimos todos os elementos num só espaço.”

Deusa do Amor Sem Fronteiras

Já o grupo Deusa do Amor Sem Fronteiras promete levar o tema “Ubuntu” para desfilar na Avenida.

Para a presidente do grupo, Maria da Luz Fortes Oliveira, a escolha deste tema pretende mostrar que não somos nada se andarmos individualmente. “Temos de andar em conjunto para podermos chegar à meta. Quando pensaram na globalização, pensaram no ‘Ubuntu’. Estudei em Cuba e tenho aquela coisa de ajudar o próximo, então surgiu ‘Ubuntu’, porque na zona onde moro há muitos problemas sociais.”

Tal como os outros grupos, a Deusa do Amor ainda está sem espaço seguro para realizar os ensaios. “Estamos com dificuldades quanto aos locais de ensaio e de construção de elementos do Carnaval”.

Outro problema que a presidente do grupo levantou é a qualidade dos jurados. “A Câmara Municipal da Praia tem muitos problemas na escolha dos jurados. Os jurados na Praia não estão preparados e, muitas vezes, não têm qualidade.”

“Aqui na Praia, há muitos problemas relacionados com os jurados. Nunca houve formação para os jurados do Carnaval. Se uma pessoa nunca fez uma fantasia, como é que pode conhecê-la e saber como é feita? Se queremos mudar a qualidade do Carnaval da Praia, temos que mudar a qualidade do nosso pensamento”, frisa.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1210 de 5 de Fevereiro de 2025.