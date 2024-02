​Carnaval da Praia: Vencedores serão conhecidos esta sexta-feira

O desfile dos grupos oficiais do Carnaval da Praia aconteceu na terça-feira, 13, na festa do Rei Momo, e os vencedores só serão conhecidos na tarde de hoje, 16. Este ano, a Avenida Cidade de Lisboa foi invadida por cinco grupos oficiais: Bloco Afro Abel Djassi, Deusa do Amor sem Fronteiras, Vindos d`África, Vindos do Mar e Samba Jó.

Deusa de Amor sem Fronteiras foi o primeiro grupo a desfilar na Avenida Cidade de Lisboa, levando em 12 alas e 350 figurantes, a “Desigualdade Social”. O grupo levou igualmente ao público uma mensagem de esperança, de união de um povo solidário e trabalhador, eternizada no símbolo da Pomba.

Vindos d`África foi o segundo grupo a desfilar e levou para a avenida o tema “Korda Kauberdi”. O tema foi escolhido para homenagear Mário Jorge Gomes da Costa, mais conhecido por “Sportinho”, um filho do bairro Craveiro Lopes e um dos fundadores de um grupo teatral amador com o mesmo nome, criado em 1976, e que resgata as tradições reprimidas durante o período colonial.

Através desse enredo, o grupo levou as alas do teatro, do artesanato, da gastronomia, da dança, do batuco e da tabanca, como forma de atrair a atenção do público sobre a necessidade da valorização da cultura cabo-verdiana.

O Vindos do Mar foi o terceiro grupo a desfilar com o tema “Mitologias do Mar”, para lembrar as histórias míticas e interessantes que os antepassados contavam sobre a existência de dragões, polvos, peixes, ouriços, estrelas-do-mar, conchas e águas-vivas gigantes.

O Bloco Afro Abel Djassi entrou na avenida em quarto lugar com o tema “Mi um simples africano”, onde retratou em 27 alas, o esplendor, a riqueza e a grande diversidade cultural africanas.

O tema proposto pelo grupo visa passar aos jovens o legado de Amílcar Cabral de que é preciso “assumir” a identidade africana, desconstruindo igualmente as narrativas de que a África “não deu nada” para a humanidade.

Já o Samba Jó foi o grupo que encerrou o desfile de Carnaval da Praia, com oito alas e 350 figurantes, retratando o tema “Santiago Ilha Mãe Porton di Nós Ilha, Abraça Bu Comunidade Sem Mascara”, dizendo não à discriminação entre as ilhas, e promovendo o amor ao próximo, um dos valores essenciais para manter a paz e a cordialidade nas comunidades.