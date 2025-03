Grupos carnavalescos da Praia ultimam preparativos

A festa do Rei Momo já está à porta e os grupos já estão a trabalhar para apresentar ao público um Carnaval com muita folia, brilho, cor e muita animação. Este ano, quatro grupos oficiais vão desfilar já no próximo dia 4 de Março, na Avenida Cidade de Lisboa. De acordo com a ordem dos desfiles, Vindos do Mar será o primeiro grupo a invadir a Avenida. O segundo grupo que irá desfilar é Deusa do Amor Sem Fronteiras, depois teremos o grupo Samba Jó e por último Vindos d’África.

Vindos d’África

Vindos d’África, sendo um dos grupos mais antigos da Cidade da Praia, vai desfilar com o tema “África Global”, com 400 figurinos divididos em sete alas e dois andores. O grupo já está com quase 80 por cento do trabalho feito.

Segundo o presidente José Gomes (Breu) vão desfilar já pensado nos 40 anos do grupo. “Esperamos celebrar os 40 anos do grupo em grande no ano que vem”.

“Prometemos um Vindos d’África de sempre, um grupo resistente e resiliente. Resistimos muito a coisas boas e superamos as coisas menos boas. E ano após ano estamos a superar as dificuldades”, garante.

José Gomes acrescenta que Vindos d’África é um grupo forte, que cai e levanta-se sempre com muita força. “Prometemos um, Vindos d’África forte que nunca deixou o Carnaval da Praia morrer”.

Disse que este ano escolheram levar para a Avenida o tema “África Global” para homenagear as pessoas do continente africano que escolheram o nosso país para viver, “que muitas vezes estão aqui, mas não têm palco. Então convidamos essa comunidade africana que vive no nosso país para estar conosco no desfile, nesta manifestação cultural que é o Carnaval”.

A música do grupo, este ano, foi feita pelo mindelense Constantino Cardoso, um músico que todos os anos faz músicas para grupos de Carnaval de São Vicente e da Cidade da Praia. “A música Exalta Mãe África tem tudo relacionado com o nosso continente”.

O presidente do grupo disse que funcionam como associação, por isso começaram a trabalhar muito cedo para o Carnaval deste ano, com o fundo que têm disponível.

“Começamos a preparar cedo para o Carnaval com o nosso fundo, para não ficarmos à espera da Câmara Municipal e do Ministério da Cultura, que continuam a contemplar tardiamente os grupos com o apoio financeiro. Se não tivéssemos o nosso próprio fundo estávamos neste momento a enfrentar alguns constrangimentos. De uma forma geral estamos a meio caminho andado”, cita.

Este ano, a Câmara Municipal da Praia prometeu apoiar cada grupo com dois mil contos. Conforme José Gomes, até agora só receberam a primeira tranche no valor de 700 contos.

Vindos do Mar

Vindos do Mar vai levar para a Avenida o tema “Turismo”, onde 300 figurantes vão retratar o tema que será contado em sete alas e dois andores.

A presidente do grupo Amélia Monteiro conta que vão para a Avenida com o objectivo de ganhar alguns prémios, porque estão a trabalhar para isso. “Sabemos que todos os grupos podem ganhar, mas isso vai depender do júri, que tem que ser justo. O júri não pode ir pela amizade que tem com algum grupo, ele tem que ir de acordo com o trabalho de cada um”.

Amélia Monteiro refere que apesar do muito atraso o grupo está a fazer de tudo para conseguir estar pronto antes do dia do Carnaval. “O nosso tema é “Turismo”, porque o turismo é o principal motor de desenvolvimento de qualquer país, principalmente de Cabo Verde. Teremos alas com os países muito visitados pelos turistas como Torre Eiffel, em Paris (França), Egipto e Brasil”.

O grupo, conforme relata, paga os trajes da maioria das pessoas que desfilam com eles. “À maioria das pessoas que desfilam conosco, somos nós que pagamos as roupas, principalmente os do bairro de Achada Grande Frente, porque têm muitas dificuldades”.

“Muitas pessoas não participam, porque não tem possibilidade de comprar roupa, por isso para incentivá-las a desfilar conosco, temos que lhes pagar os trajes de Carnaval”, afirma.

Em relação às verbas, disse que ainda só receberam a primeira tranche do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal da Praia.

Na mesma linha aponta que na Praia os empresários não patrocinam o Carnaval. “No bairro de Achada Grande há muitos armazéns e empresas, mas não colaboram com os grupos de Carnaval. Estamos a pedir apoio, mas não somos atendidos”.

Samba Jó

O Samba Jó, sendo bicampeão do Carnaval da Praia, vai levar para a avenida o tema “Banho da Folia e da Diversidade”, com 350 figurantes divididos em dez alas, onde cada uma das alas vai representar um tipo de banho.

O grupo terá três andores: um sobre a realeza, outro sobre o gato e outro sobre o Egito. O presidente do grupo, João Elias (Jó) promete levar muita folia para a Avenida. “Prometemos levar o nosso melhor para a Avenida”.

O grupo pretende com o tema “Banho da Folia e da Diversidade”, sensibilizar as pessoas em relação ao banho, contar a história do banho desde o seu surgimento até mergulhá-las na folia do Carnaval.

João Elias disse que neste momento estão parados, porque ainda não receberam a segunda tranche. “Estamos parados com os trabalhos, porque ainda não recebemos a segunda tranche. Neste momento estamos com os trabalhos do carro alegórico e acabamento de costura tudo parado”.

Este ano, conforme salienta, as coisas estão complicadas, porque era para terem todas as verbas disponíveis para poderem levar um bom Carnaval para a Avenida como todos os anos.

“Estamos só com a primeira tranche e faltam poucos dias para o Carnaval. Neste momento temos que pagar as pessoas que trabalham conosco e não temos fundo que nos permita trabalhar atempadamente”.

Deusa do Amor Sem Fronteiras

A Deusa do Amor Sem Fronteiras estará na Avenida com o tema “Ubuntu”, que será retratado em várias alas. Segundo a presidente do grupo, Maria da Luz Fortes Oliveira, a escolha deste tema pretende mostrar que não somos nada se andarmos individualmente.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1213 de 26 de Fevereiro de 2025.