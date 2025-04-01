Cultura

Ministério da Cultura abre edital 2025 para financiamento de música e dança tradicionais

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,7 out 2025 8:16

O edital 2025 de Resgate e Promoção da Música e Dança Tradicionais Cabo-verdianas encontra-se aberto de hoje a 02 de Novembro, e destina-se a financiar artistas e grupos nacionais e na diáspora na gravação de singles e videoclipes.

Segundo informações do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), a iniciativa visa apoiar a gravação de singles, videoclipes e projectos de dança, fortalecendo a preservação e promoção das manifestações culturais do país.

De acordo com o regulamento, os projetcos elegíveis para financiamento abrangem a gravação de música tradicional nos seguintes gêneros: Batuku, Morna, Koladera, Talaia, Funaná, Mazurka e Finason.

No âmbito da dança tradicional, o edital apoia projectos relacionados aos gêneros Cola Son Jon,Mazurka, Funaná,Finason e Koladera.

As candidaturas devem ser submetidas até dia 06 de Novembro, através do link disponibilizado nas redes sociais do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, sendo que cada artista/grupo só pode submeter um projecto.

O valor de financiamento vai até 120.000$00 por projecto.

