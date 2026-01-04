2025: Um ano de algumas conquistas e várias actividades culturais

O ano terminou com a aprovação, na generalidade, no Parlamento, da proposta de lei que cria o Estatuto do Profissional Criador e Produtor de Arte e Cultura. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas empossou Eliane Lopes como a nova Directora-Geral das Artes e das Indústrias Criativas. Durante o ano, foram realizadas várias actividades e assistiu-se ao lançamento de várias obras literárias.

O ano de 2025 ficou marcado pela elevação de “Panu di Téra” à categoria de Património Cultural Imaterial Nacional. O farol Dona Maria Pia, na Cidade da Praia, também foi elevado à categoria de Património Cultural Nacional.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas anunciou a retoma do plano de salvaguarda da Morna, com vários programas estruturais.

Este ano, o grupo Vindos d'África foi o vencedor do Carnaval da Praia. Em São Vicente, o Cruzeiros do Norte foi o grande vencedor do Carnaval 2025.

Este ano, vários festivais, que acontecem nos meses de Agosto e Setembro foram cancelados em solidariedade com a ilha de São Vicente, afectada pela tempestade no mês de Agosto.

Na literatura, a edição do livro 'Crime nas Correntes d'Escritas', do escritor Germano Almeida, Prémio Camões, gerou alguma polémica entre o autor e a editora que, no final de tudo, fizeram as pazes e a obra foi finalmente editada.

Cabo Verde conquista dois prémios no Festival de Artes e Cultura da África Ocidental (ECOFEST), Dakar, no âmbito da 1ª edição do evento.

O ano ficou marcado pela realização de várias actividades como a 14ª edição dos Cabo Verde Music Awards, 11ª edição do Atlantic Music Expo, a 14ª edição do Kriol Jazz Festival, o festival temático “1 Concelho 3 Ritmos”, Grito Rock Praia, 13ª edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, a 10ª edição da Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde (URDI) e a sétima edição do festival "Literatura-Mundo do Sal".

Ainda, durante este ano, foram realizados outros eventos como o Prémio Nacional de Publicidade, Sodad Festival d´Morna, o evento “ArtEmpreend Conversas Artísticas” com músicos, artistas plásticos e artesãos, Festival Pela Paz, concerto pelos Direitos Humanos, quarta edição do Beco Literário - Festa do Livro de Mosteiros, Festival Internacional de Dança e Artes Performativas Kontornu e a 13ª edição do Mindel Summer Jazz.

Música

Zeca Nha Reinalda, considerado Rei do Funaná, celebrou 50 anos de carreira, com um concerto na Cidade da Praia, onde lembrou os temas dos anos 70 e outros que marcaram a vida dos cabo-verdianos. Mas, antes, no mês de Março deste ano, Zeca Nha Reinalda lançou, nas plataformas digitais, o álbum de 50 anos de carreira.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) assinou um protocolo de parceria com a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, no âmbito do compromisso do Governo com a promoção e valorização dos artistas nacionais.

A ilha de São Vicente recebeu cinco dias de festa de fim de ano, promovida pela Câmara Municipal, para celebrar a chegada do ano novo.

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) realizou no município de São Miguel a 4ª edição do Prémio SCM, onde homenageou dois músicos com o Prémio Carreira: Daniel Lobo e Nhelas Spencer. A gala distinguiu ainda outros artistas membros da SCM, num evento que contou com alguns momentos musicais.

O músico Princezito realizou, na Cidade da Praia, a segunda edição do Concerto Spiritual, onde parte das receitas foi destinada à Associação de Pais e Amigos das Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, Colmeia.

A cantora Ceuzany Pires apresentou neste mês, em São Vicente, o seu mais novo disco intitulado “Nô Tchal Tê Li”, composto por dez faixas musicais. O concerto de lançamento aconteceu no CNAD e contou como convidados os artistas Fábio Ramos, Djony do Cavaco e Neguinho Tivane Cuxi.

A ilha da Boa Vista acolheu a segunda edição da Oficina de Hip Hop ODS, no âmbito da Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude (CCCJ).

O Morna Fest, que já vai na sua 12ª edição e que visa valorizar a morna, foi realizado em Porto Novo (Santo Antão), São Nicolau, São Filipe (Fogo), Cidade da Praia e Mindelo.

O músico, compositor e guitarrista Voginha lançou em todas as plataformas digitais o seu mais novo álbum “Origem da Morna”. O concerto de lançamento do disco aconteceu no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), em São Vicente.

A Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA) realizou, no mês de Novembro, a 2ª Edição do Festival de Distribuição de Direitos no Domínio Digital, sob o lema “Por uma Autoria Digna e Próspera”.

A Cidade da Praia acolheu em Novembro, a 1ª edição do “Nós Tabanka”, um projecto cultural (intercâmbio e desfile) dedicado à valorização e projecção da cultura cabo-verdiana.

A cantora Zulu representou Cabo Verde no TOM Capital da Música da Língua Portuguesa, no mês de Novembro, num evento que aconteceu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (Portugal).

O produtor musical, compositor e multi-instrumentista cabo-verdiano Kim Alves apresentou, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, o seu mais recente trabalho discográfico intitulado “Dança das Ilhas II”. O concerto marcou o lançamento do álbum e também a celebração dos seus 50 anos de carreira musical.

O Festival de Fado chega pela primeira vez a Cabo Verde, com concertos de Teresinha Landeiro e Bernardo Couto, conferências e o documentário “Movimentos Perpétuos”, de Edgar Pêra.

A cantora e compositora cabo-verdiana Mayra Andrade foi distinguida com o prémio ‘Lifetime Africa Achievement Prize’, atribuído durante os Millennium Excellence Awards, que aconteceram no Palácio do Rei, Palácio Manhyia, em Kumasi, Gana.

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina foi distinguida com duas menções de reconhecimento nos Estados Unidos da América.

O cantor e compositor cabo-verdiano Tito Paris também recebeu duas menções de reconhecimento nos Estados Unidos da América.

A cantora Solange Cesarovna foi eleita vice-presidente do Conselho Internacional de Criadores de Música (CIAM) durante a reunião do CIAM realizada em Paris. Cesarovna foi homenageada no Brasil como personalidade de referência no processo de internacionalização da música africana e da cooperação lusófona.

Literatura

A Cidade da Praia acolheu a 5ª edição do Festival Literário Morabeza - Festa do Livro. O evento contou com a presença de Kalaf Epalanga, Dino D’Santiago, Vanda Azuaga, Wilson Lopes, Duarte Azinheira, Eurídice Monteiro, Daniel Medina e Elisabete Gonçalves.

A quarta edição do Beco Literário - Festa do Livro de Mosteiros aconteceu em Novembro, na cidade de Igreja. O evento aconteceu em celebração aos 50 anos da Independência Nacional.

O município de Tarrafal de Santiago acolheu a 1.ª edição do Seminário Internacional Ler: África-Ibero-América em Novembro.

A segunda edição da Grande Feira de Livro de Cabo Verde foi inaugurada em Julho deste ano na Cidade da Praia, em homenagem à escritora cabo-verdiana Dina Salústio. Esta edição já passou pela Cidade da Praia (Santiago), Porto Inglês (Maio), Sal-Rei (Boa Vista), São Miguel (Santiago), Porto Novo (Santo Antão), Mindelo (São Vicente), Tarrafal de Santiago e Mosteiros, na ilha do Fogo.

A autora e empreendedora infantil Lauryn Rose Cabral Teixeira foi reconhecida entre as 100 crianças-prodígio no prestigiado Global Child Prodigy Awards 2025, numa cerimónia que decorreu na Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico.

O escritor cabo-verdiano e Prémio Camões 2018, Germano Almeida, recebeu em Lisboa (Portugal) o Prémio Literatura durante a nona edição da Gala Prémios da Lusofonia 2025.

Teatro

A Escola de Teatro Xpressá levou para a Rua de Lisboa, no centro da cidade de Mindelo, a sexta edição da performance “Teatro Largod”, com a apresentação de diversos personagens, para parar o trânsito e os transeuntes.

A ilha do Sal acolheu o espectáculo “Arte, Memória e Futuro”, que integrou a apresentação da peça “Celestina ou o Teatro da Crueldade”, da companhia Atalaya, dirigida por Ricardo Iniesta.

A Associação Artística e Cultural Mindelact participou, pela primeira vez, no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América 2025), em Fortaleza (Brasil).

A 31.ª edição do Mindelact aconteceu com diversos espectáculos de países como Cabo Verde, Portugal, Brasil, Canadá, Espanha, Guiné Equatorial e Irlanda.

A actriz Sílvia Lima foi distinguida com o Prémio de Mérito Teatral 2025, pela Associação Artística e Cultural Mindelact.

A nova edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI) decorreu sob o lema “A Liberdade nas Túrbidas Vagas do Atlântico”.

A companhia de teatro Fladu Fla recriou a passagem histórica de Juan Sebastián de Elcano pela Ribeira Grande de Santiago.

Artes plásticas

O artista plástico Tutu Sousa foi distinguido com o prémio de Melhor Artista Plástico no VIE Fashion Week, evento que decorreu no mês de Maio, no Dubai. Tutu Sousa marcou presença na 7ª edição do Qatar International Art Festival, neste mês de Dezembro, na Vila Cultural Katara, em Doha (Catar).

O artista plástico Joaquim Semedo levou este ano a exposição “De Nós Origem” a Ponta do Sol, na ilha da Madeira (Portugal). Joaquim Semedo inaugurou a Galeria Viagens nas Tintas, na ilha da Boa Vista.

Yuran Henrique participou na exposição “Dinámicas Vertientes Sur <-> Sur”, no Chile

A Cidade da Praia acolheu a exposição de pintura “Atlântico Negro” dos artistas plásticos Amadeo Carvalho (Cabo Verde) e Cida Lima (Brasil).

Dança

O produtor cultural, coreógrafo e director do Festival Kontornu, Djam Neguin, representou Cabo Verde na primeira edição da Bienal Negra de Dança, na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Djam Neguin apresentou “Txabeta” no encerramento do 5.º Festival Internacional de Máscaras do Cariri.

Além disso, Djam Neguin levou ao palco do Afrovibes Festival 2025, o espectáculo “Na-Ná”. Djam Neguin apresentou o espectáculo a solo “Noya – Anatomia dos Sons Extintos Vol. 2”, no Zawirowania International Dance Theatre Festival, em Varsóvia (Polónia).

Cinema

Os cineastas cabo-verdianos reúnem-se para reflectir sobre o cinema feito em Cabo Verde e na diáspora. O documentário de Catarina Alves Costa, sobre a “Herança musical e emocional” do músico Orlando Pantera, estreou nos cinemas portugueses e em Cabo Verde.

O documentário "Das Saudades Sem Dono", da realizadora portuguesa Rita de Matos, foi exibido em Portugal

A média-metragem “Pirinha”, da realizadora Natasha Craveiro, foi premiada como Melhor Filme de Média-Metragem na VII Compectitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, em Brasília. “Pirinha” venceu, no passado mês de Maio, o prémio Grand Prix de la Critique no festival internacional Saint-Louis’ Doc, realizado no Senegal.

A curta-metragem “Marina”, realizada por Ricardo Leote e produzida pela Nos Raiz no âmbito do projecto Bodji Aliança DHAA, conquistou o Prémio de Melhor Curta-Metragem Documental na primeira edição do Kafuka African Film Festival (KAFF), que decorreu na Cidade da Praia.

A actriz Cleo Diára foi distinguida com o prémio de Melhor Actriz na secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes, pela sua interpretação em "O Riso e a Faca", a mais recente longa-metragem de Pedro Pinho.

A produtora audiovisual Cândida Barros é a nova presidente da Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV).

O filme “Hanami”, da realizadora Denise Fernandes, foi apresentado na Cidade da Praia e na ilha do Fogo.

Stand Up Comedy

O município de São Miguel recebeu, sábado, 24, a 2.ª edição do Festival de Comédia “Nho Puxim”, uma noite dedicada ao humor, à música e à celebração da cultura cabo-verdiana.

A Cidade da Praia recebeu no mês de Julho, uma “Noite de Comédia” com três humoristas internacionais da actualidade: Hugo Sousa (Portugal), Gilmário Vemba (Angola) e Murilo Couto (Brasil).

O humorista Carlos Andrade, conhecido como Artolash, realizou este mês de Dezembro, na Cidade da Praia, o show de comédia “Berdianus ka konxi limiti”. Ainda este mês, Enrique Alhinho celebrou 12 anos de carreira, com o Festival Stand Up Comedy, na Cidade da Praia, e convidou alguns humoristas cabo-verdianos para uma noite de gargalhada.

Óbitos

Este ano, Cabo Verde ficou mais pobre com a morte de alguns dos seus filhos, como Vasco Martins, Romeu di Lurdis, Carlos Alberto Pinto Germano, Euclides Eustáquio Lima, “Kiki Lima" e Abel Lopes do grupo musical Cordas do Sol.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1257 de 31 de Dezembro de 2025.