​Gardénia Benrós em concerto intimista no Centro Cultural de Cabo Verde

A cantora cabo-verdiana, Gardénia Benrós estará em concerto intimista esta sexta-feira, 31, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal, no âmbito do projecto musical “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória”.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical do CCCV cuja finalidade é apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países.

"Mensalmente, um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia. Nesses concertos, o artista não recebe cachê, mas o valor das entradas pagas pelo público é-lhe entregue integralmente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação", aponta.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite direto do CCCV ao artista ou mediante manifestação de interesse por parte deste junto à instituição.

A Embaixada de Cabo Verde em Portugal convida o público a “viver Cabo Verde neste concerto com a Gardénia Benrós”, no Centro Cultural de Cabo Verde.

“Esteja tempo de sol ou chuva, não perca a oportunidade de escutar a voz única da icónica artista cabo-verdiana que vive nos Estados Unidos da América e encontra-se em Portugal para apresentações musicais intimistas”, sublinha.

Gardénia Benrós é uma renomada cantora cabo-verdiana, reconhecida pela sua voz única e por promover a cultura musical de Cabo Verde. Ela nasceu na ilha de São Vicente e desde jovem demonstrou talento artístico, dedicando-se à música tradicional e às suas raízes culturais.

Ao longo da sua carreira, Gardénia tem conquistado audiências nacionais e internacionais, destacando-se por interpretar géneros como a morna, coladeira e funaná.

Além de cantora, ela também é compositora e activista cultural, empenhada em preservar e divulgar a herança musical cabo-verdiana.