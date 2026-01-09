​Ferro Gaita, Beto Dias e Hélida Camacho dão voz às comemorações do 13 de Janeiro na Praia

Ferro Gaita, Beto Dias, Hélida Camacho, Arlindo Rodrigues e vários grupos de batuku integram o cartaz do Festival “Liberdade & Democracia”, anunciado hoje pelo Governo para assinalar o Dia da Democracia e da Liberdade.

Segundo o programa das comemorações do 13 de Janeiro divulgado hoje pelo Governo, o festival terá lugar a partir das 17h00, no Espaço da FIC, no antigo Aeroporto da Praia, e contará ainda com actuações de Mindela Soares, Banda Manel Candinho, Buguin Martins e Banda Cartel, Bigz, Trakinuz, Mark Delman e Loreta, num cartaz que junta diferentes gerações e estilos da música nacional.

Antes do momento cultural, pelas 16h00, será inaugurado o Monumento à Democracia e Liberdade, na rotunda de Achada Grande Frente, numa cerimónia solene que pretende homenagear a luta do povo cabo-verdiano pela liberdade política e pela consolidação do regime democrático.

O 13 de Janeiro de 1991 representa um momento decisivo da história política nacional, ao marcar o fim do regime de partido único e a realização das primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde. Dezasseis anos após a Independência, proclamada a 5 de Julho de 1975, o país dava início a um novo ciclo político, assente no pluralismo e na participação democrática.

Com a revisão constitucional de 1990, que alterou profundamente o quadro político-institucional, Cabo Verde abriu caminho à realização de eleições livres. Nesse contexto, o recém-criado Movimento para a Democracia (MpD) concorreu e venceu as primeiras eleições legislativas multipartidárias, consolidando a transição democrática que hoje é celebrada como um dos maiores patrimónios políticos do país.