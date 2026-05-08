​Sérgio Figueira em concerto no Centro Cultural de Cabo Verde, Portugal

Depois da actuação que celebrou o lançamento do disco “Seréna” no Mindel Summer Jazz de 2025, o guitarrista e compositor luso-cabo-verdiano, Sérgio Figueira, vai estar no palco do Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Lisboa.

Este concerto acontece neste sábado, 09, no âmbito do projecto "Kriolo Sounds - Cada Nota, Uma Estória". Neste concerto, Sérgio Figueira vai estar acompanhado de Humberto Ramos na guitarra e Denys Stetsenko no violino, para apresentar o seu disco “Seréna”.

Segundo uma nota da embaixada de Cabo Verde em Portugal, “Seréna” é um álbum conceptual que celebra o feminino através da música de autoria de Sérgio Figueira e que se inspira no universo poético e visual da artista plástica luso-cabo-verdiana Luísa Queiroz.

“Trata-se de uma obra que tem como personagem central uma sereia, esse ser mágico que habita o nosso imaginário e que, segundo a estória, costumava aparecer nas praias de Cabo Verde, encantando a população com a sua beleza e seu cântico de encantamento, fazendo as pessoas sentirem-se mais humanas e empáticas entre si”, aponta.

O repertório tem como base a fusão de elementos da música tradicional cabo-verdiana com o jazz, a música erudita e a world music, criando assim uma linguagem contemporânea, sofisticada e universal.

“Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical cuja finalidade é apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países. Mensalmente, um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia.

O artista não recebe cachê, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue diretamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido diretamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV.