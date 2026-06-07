CMP realiza operação de rescaldo e limpeza após incêndio em Ponta Belém

A Câmara Municipal da Praia (CMP), através do SEPAMP e da Direcção de Saneamento, anunciou que já iniciou a operação de rescaldo e limpeza de cinzas e detritos, na sequência do incêndio que devastou a área no passado domingo, 31 de Maio.

A autarquia da Praia indica que, paralelamente aos trabalhos de limpeza no terreno e após a inventariação dos prejuízos, encontra-se na fase final de actualização do cadastro e dos procedimentos administrativos necessários para viabilizar as medidas de apoio já anunciadas pela equipa camarária às rabidantes afectadas pelo incidente, com vista ao seu cumprimento integral nos próximos dias.

Quanto ao realojamento, a autarquia informa que as vendedoras foram temporariamente instaladas no mercado Kotxi Pó, situado a poucos metros da área afectada.

A CMP refere que as vendedeiras vão permanecer neste espaço até à construção do novo mercado de Ponta Belém, cujo projecto já está a ser elaborado pela edilidade da Praia.