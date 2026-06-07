June Freedom conquista três prémios e destaca-se na 15.ª edição da gala

​O artista cabo-verdiano June Freedom foi o mais premiado da 15.ª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), ao conquistar três troféus numa gala realizada sábado à noite, em São Vicente.

June Freedom arrecadou os prémios de Álbum do Ano, com Casa Mira Mar, Melhor Videoclipe, com Spiritual, e Colaboração do Ano, pela música Go Low, interpretada em parceria com Djodje e Loose Jr.

A cerimónia distinguiu ainda vários artistas nacionais, com Garry, Josslyn e Fattu Djakité a conquistarem dois prémios cada.

Garry venceu nas categorias Kotxi Pó do Ano, com Toma, e Kizomba do Ano, com Passada. Josslyn recebeu os galardões de Música Popular do Ano e Melhor Intérprete Feminina do Ano, ambos pela música Malibu, interpretada em parceria com MC Acondize.

Fattu Djakité foi distinguida como Melhor Artista em Palco e venceu na categoria Outros Ritmos do Ano, com o tema Badja Tina.

Entre os restantes vencedores, Trakinuz conquistou o prémio de Melhor Música do Ano, com Ave Maria, enquanto Djodje foi eleito Melhor Intérprete Masculino do Ano, com Lua.

Cremilda Medina venceu na categoria Morna do Ano, com Amizade, e Neuza de Pina foi distinguida com o prémio de Melhor Coladeira do Ano, graças ao tema Nós Rikeza.

Beto Dias arrecadou o prémio de Melhor Funaná do Ano, com Nha Bunita, ao passo que Élida Almeida e Freirianas Guerreiras venceram na categoria Batuque do Ano, com Nka ta Passa.

Na Música Tradicional do Ano foi premiado o tema Riola de Casal, interpretado por Ceuzany e Fábio Ramos, enquanto Hélio Batalha venceu na categoria Hip Hop, com Abensuado.

O prémio de Artista Revelação foi atribuído a Dennyh, pela música Maz um Beijo.

Durante a gala, a organização entregou ainda os troféus de Acção Social a MC Acondize e Batchart, pelo trabalho desenvolvido nesta área, e distinguiu, a título póstumo, o compositor e maestro Vasco Martins com o Prémio Carreira.

A cerimónia ficou igualmente marcada pela valorização da identidade cultural de São Vicente, com referências ao Carnaval e a diversas manifestações artísticas da ilha.

Num dos momentos mais emotivos da noite, foram homenageados vários artistas já falecidos que marcaram a música cabo-verdiana, entre os quais Cesária Évora, Luís Morais, Bius, Romeu di Lurdis, Kiki Lima, Mário Marta e Djosinha, falecido na sexta-feira, em São Vicente.