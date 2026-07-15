Concertos de Alcione e Roberta Miranda adiados para Setembro por questões de logística

Os espetáculos estavam marcados para o dia 17 de Julho, na ilha de São Vicente, 18 de Julho, na ilha de Santiago, e 19 de Julho, na ilha do Sal.
Segundo a organização, os concertos serão agora realizados entre os dias 20 e 30 de Setembro, embora as novas datas ainda não tenham sido definidas. A informação será anunciada posteriormente.
A organização informou ainda que os espectadores que pretendam o reembolso dos bilhetes deverão contactar o canal oficial de venda de ingressos, a plataforma Soldout.cv.