Cultura

Concertos de Alcione e Roberta Miranda adiados para Setembro por questões de logística

PorSheilla Ribeiro,15 jul 2026 9:55

Os concertos que as cantoras brasileiras Alcione e Roberta Miranda tinham agendados para os dias 17, 18 e 19 de Julho, nas ilhas de São Vicente, Santiago e Sal, respectivamente, foram adiados para o período entre 20 e 30 de Setembro, devido a questões de logística relacionadas com os transportes, conforme informou esta terça-feira, 14, a produtora O Guarany Produções Artísticas e a Marrom Music.

Os espetáculos estavam marcados para o dia 17 de Julho, na ilha de São Vicente, 18 de Julho, na ilha de Santiago, e 19 de Julho, na ilha do Sal.

Segundo a organização, os concertos serão agora realizados entre os dias 20 e 30 de Setembro, embora as novas datas ainda não tenham sido definidas. A informação será anunciada posteriormente.

A organização informou ainda que os espectadores que pretendam o reembolso dos bilhetes deverão contactar o canal oficial de venda de ingressos, a plataforma Soldout.cv.

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concerto Alcione Roberta Miranda

Autoria:Sheilla Ribeiro,15 jul 2026 9:55

Editado porSheilla Ribeiro  em  15 jul 2026 10:58

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