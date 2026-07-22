​CNAD inaugura exposição “50 Anos de Memória, Criação e Resistência”

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design – CNAD vai inaugurar esta quinta-feira, 23, na Galeria Bela Duarte, a exposição “50 Anos de Memória, Criação e Resistência”.

Segundo uma nota da CNAD, a exposição propõe um percurso sensorial pela afirmação da identidade cultural cabo-verdiana, através de três eixos essenciais: Memória, Criação e Resistência. Na parte da memória, a exposição resgata as nossas raízes, os documentos, as vozes e as heranças que sustentam quem somos.

Na criação, traz a tradição do artesanato e da panaria, dialoga de frente com a ousadia do design e das artes visuais contemporâneas.

Já na resistência, celebramos a capacidade de transformar a escassez em engenho, a opressão em liberdade e o isolamento em ligação com o mundo.

A mesma fonte realça que a narrativa expositiva, organizada em quatro núcleos, oferece ao visitante uma experiência interativa e imersiva, de forma a entender o fio condutor da instituição até os dias de hoje, numa narrativa coerente e envolvente.

A exposição celebra o meio século da fundação da Cooperativa Resistência (1976), o embrião do CNAD. A Cooperativa Resistência é uma iniciativa nascida da inquietação de um núcleo de artistas e professores dedicados à experimentação, formação, investigação e promoção do artesanato cabo-verdiano, com foco na panaria.

Já em 1977, este colectivo, composto por Manuel Figueira, Luísa Queirós e Bela Duarte, entre outros, ousou criar um Centro Nacional de Artesanato em Cabo Verde. Na sua essência estava a preservação histórica e cultural e a multiplicação dos saberes através do conhecimento transmitido por mestres artesãos do país, como Nhô Griga e Nhô Damásio.