​CNAD apresenta exposição “Sinergia da Matéria: Entre o Bruto e o Traço”, de Davitson Almeida

A exposição "Sinergia da Matéria: Entre o Bruto e o Traço", de Davitson Almeida, será inaugurada esta sexta-feira, 31, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), em São Vicente. A exposição vai decorrer na Galeria Zero.

Numa nota enviada, o CNAD explica que nesta exposição, o artista convida o público a entrar no seu laboratório criativo, onde a técnica assume um papel central no processo artístico.

Através de um conjunto de peças abstratas, o artista explora o diálogo entre a resistência da pedra e a precisão do metal, revelando o potencial expressivo destes materiais quando aliados ao desenho, à experimentação e ao saber-fazer.

Para a mesma fonte, mais do que apresentar as obras finalizadas, a mostra partilha uma investigação contínua sobre a matéria, a forma e a tridimensionalidade, evidenciando a fusão entre técnicas tradicionais e ferramentas digitais.