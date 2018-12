​Cabo Verde fecha 2018 na 72ª posição do ‘ranking’ FIFA

Cabo Verde termina o ano na posição 72 do ‘ranking’ de selecções da FIFA, o que significa uma queda de quatro posições em relação a Outubro, quando ocupava o lugar 68.

De acordo com a actualização feita esta quinta-feira, pelo organismo regulador do futebol mundial, a selecção nacional de futebol passa a ocupar o 72º posto, com 1.325 pontos.

A nível do Continente Africano, os “Tubarões Azuis” também caíram uma posição, estando agora no 15º lugar. Em África, o Senegal lidera com 1.505 pontos, seguido por Tunísia, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Camarões, Egipto, Burquina Faso, Mali, Costa do Marfim, Guiné, Argélia e África do Sul.

Nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), o arquipélago continua a liderar, a frente de Moçambique, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe.

O ‘ranking’ da FIFA é liderado pela Bélgica com 1.727 pontos, seguida da França (1.726), Brasil (1.676), Croácia (1.634), Inglaterra (1.631), Portugal (1.614), Uruguai (1.609), Suíça (1.599), Espanha (1.591) e Dinamarca que fecha o top 10 com 1.589 pontos.