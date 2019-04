Cabo Verde cai duas posições no “ranking” da FIFA

A selecção de Cabo Verde de futebol caiu duas posições no “ranking” da FIFA, actualizado esta quinta-feira, e passa a ocupar a 76ª posição, partilhada com Iraque, com 1.319 pontos.

Para esta queda contribuiu o facto de Cabo Verde ter falhado a qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2019 e ter empatado em casa com o Lesoto (142,º que subiu quatro postos).

Ainda assim, Cabo Verde continua à frente de Uganda (79º) e Tanzânia (131º), as duas equipas que se classificaram no grupo da selecção crioula, para o CAN’2019 no Egipto.

A nível do continente africano, Cabo Verde encontra-se no 14º lugar, suplantado pelas equipas nacionais do Senegal (1º), Tunísia (2º), Nigéria (3º), Marrocos (4º), Gana (5º), Camarões (6º), Egipto (7º), Burkina Faso (8º), Mali e Costa de Marfim (10º), Guiné Conacri (11º), Argélia (12º) e África do Sul (13º).

O “ranking” da FIFA continua a ser liderado pela Bélgica (1.737 pontos), seguida da França, Brasil, Inglaterra, Croácia, Uruguai, Portugal (7º), Suíça, Espanha e Dinamarca.