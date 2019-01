​Heriberto Tavares brilha na primeira liga portuguesa

O luso cabo-verdiano Heriberto Tavares tem brilhado na primeira liga portuguesa e esta quarta-feira marcou dois dos golos na vitória do Moreirense por 2-1 sobre o Rio Ave, em jogo a contar para a 15ª jornada.

O jogador, emprestado pelo Benfica, fez o seu quinto golo na prova e tem sido uma peça influente na boa época que o clube minhoto está a efectuar, ocupando a sexta posição, com 25 pontos.

Heriberto Tavares, que é internacional português Sub-21, ainda pode jogar na selecção de Cabo Verde pelo facto de nunca ter representado a selecção principal de Portugal, conforme o regulamento da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Caso o jogador for convocado e aceitar pode ser uma mais-valia para a selecção de Cabo Verde no último jogo de apuramento para o CAN´2019, a realizar-se no próximo mês de Março, no Estádio Nacional, com o Lesoto.

Este jovem de 21 anos fez a formação no Estrelas de Amadora, Sporting e Benfica e este ano faz a sua primeira época na primeira divisão, depois de duas temporadas na equipa B dos encarnados, onde marcou 29 golos.