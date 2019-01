​Garry Rodrigues muda-se para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita

O Galatasaray transferiu o internacional cabo-verdiano Garry Rodrigues para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Garry Rodrigues, uma das principais figuras do Galayasaray da Turquia, torna-se assim no mais recente reforço do actual 15º e penúltimo classificado da liga da Arábia Saudita.

De acordo com o jornal desportivo português, A Bola na sua edição online, aos 28 anos, o extremo, que contabilizava quatro golos e duas assistências pela equipa turca nesta época, muda-se para o futebol árabe e o emblema de Istambul recebe nove milhões de euros.

Garry Rodrigues fez a parte final da sua formação no Real Massamá (Portugal), e antes de chegar ao Galatasaray passou por clubes como Levski de Sófia (Bulgária), Elche (Espanha) e PAOK (Grécia).

Na Arabia Saudita, Garry Rodrigues vai encontrar os colegas de selecção, Heldon (Al Tawoon) e Djaniny (Al Ali-Jeddah).