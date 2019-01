​Hélder Tavares cobiçado no futebol turco

O médio internacional cabo-verdiano, Hélder Tavares, titular esta segunda-feira na vitória do Tondela sobre o Sporting, em Portugal, está em fim de contrato e é pretendido no futebol turco, segundo refere edição do diário desportivo português A Bola.

“Um trabalhador nato, esteve em todo lado, um pouco mais avançado que o habitual, Hélder Tavares foi fundamental na luta do meio-campo, estando ligado às exibições menos positivas de elementos do Sporting”, acrescenta a página Zerozero (Portugal). Hélder Tavares, 29 anos, encontra-se há quatro anos no Tondela e já representou, em 2014, a formação do TC Otelul, da Roménia. O jogador é internacional cabo-verdiano por sete vezes e tem integrado as últimas convocatórias do seleccionador Rui Águas nos jogos de apuramento para o CAN´2019.

