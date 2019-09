Zé Luís volta a marcar e está no topo da lista de melhores marcadores

​O internacional cabo-verdiano Zé Luís fez ontem seu sexto golo na primeira liga portuguesa e igualou o benfiquista Pizzi como melhor marcador do campeonato.

O ponta-de-lança do Futebol Clube do Porto marcou na vitória sobre a Santa Clara, por 2-0, em partida referente à sexta jornada.

Nesta época, no conjunto das competições, o jogador já tem sete golos na conta pessoal.

Ao longo de 2018/19, Zé Luís apontou 14 golos em 36 jogos ao serviço do Spartak de Moscovo (Rússia) tendo sido uma das grandes figuras da equipa.

Natural da ilha do Fogo, o jogador, que em Cabo Verde representou a Académica do Fogo, conta com 17 internacionalizações e dois golos marcados pela selecção.

O futebolista foi o autor do primeiro golo oficial no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.