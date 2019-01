Djaniny Semedo desejado em Sevilha

A equipa do Sevilha, da primeira linha da Liga profissional da Espanha, quer reforçar a sua linha de ataque com o avançado cabo-verdiano Djaniny Semedo, actualmente a militar na equipa Al Ahli, da Arábia Saudita, neste mercado do inverno.

A formação espanhola já manifestou a sua intenção para pagar a cláusula da rescisão do contrato do futebolista crioulo junto da formação da Arábia Saudita, clube que, entretanto, não se mostra disponível para abrir mão do seu goleador, que já leva dez golos em 11 jogos, com a particularidade de ter apontado cinco golos numa só partida deste campeonato no Médio Oriente. O atleta de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, trocou em 2018 o Santos Laguna, do México, onde apontou 53 golos em 157 jogos, pelo Médio Oriente. Formado nos Scorpions (Santa Cruz), Djaniny chegou a passar pelo Benfica, embora nunca tenha jogado na equipa A, tendo ainda representado o Nacional da Madeira, a União de Leiria e o Olhanense. De acordo com a imprensa estrangeira, outros colossos do futebol europeu estão interessados nos serviços deste goleador cabo-verdiano, de 27 anos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.