Mindelense e Falcões do Norte na final da Taça São Vicente

​As equipas do Mindelense e Falcões do Norte são as finalistas da Taça São Vicente, em futebol, ao eliminarem, nas meias-finais, Amarante e Calhau, respectivamente.

Os dois jogos foram disputados na tarde de quarta-feira, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo. As duas formações conseguiram o passaporte para a final na sequência de vitórias pelo mesmo resultado, 2-1. Assim, a final será disputada dia 06 de Abril por uma equipa da 1ª divisão (Mindelense) e uma da 2ª divisão (Falcões do Norte). Resultados dos jogos das meias-finais: Mindelense 2 Amarante (2ª divisão) 1 e Falcões do Norte (2ª divisão) 2 Calhau (2ª divisão) 1.

