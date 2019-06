Alcides Tavares deixa presidência da Académica da Praia

​O presidente da Académica da Praia, Alcides Tavares, prepara-se para deixar a presidência do clube. O dirigente sai com sentimento de dever cumprido, com o clube “em situação estável e com um plantel capacitado” para a reconquista do campeonato.

O antigo futebolista do Futebol Clube do Porto abandona a presidência após um mandato de praticamente três épocas que resultaram num campeonato de Cabo Verde, uma Super Taça, um campeonato regional de Santiago Sul e uma Taça Praia. Alcides Tavares deixa a equipa alinhavada para a próxima temporada e com patrocinador garantido. “Recebi a Académica no zero, sequer com uma única ficha. Sem qualquer patrocinador. Em menos de 50 dias, formei uma equipa campeã de Cabo Verde”, recorda Alcides Tavares, que promete agora abandonar definitivamente o futebol em Santiago Sul e cortar qualquer ligação com o Estádio da Várzea. “Deixo a Académica com o sentimento do dever cumprido, se bem que este ano não conseguimos revalidar o título, que era o nosso objectivo”, disse à Inforpress.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.