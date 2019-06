Cabo Verde nas meias-finais de vólei de praia

A selecção cabo-verdiana feminina de vólei de praia bateu hoje a das Ilhas Maurícias por dois “sets” a um e qualificou-se para as meias-finais dos I Jogos Africanos de Praia desta modalidade, que decorre no areal de Santa Maria.

Esta foi a quinta vitória consecutiva das irmãs Janice/Ludmila Varela, que levaram de vencida a dupla das Maurícias Louise Marie/ Raamdoss Angelique por 2-1, pelos parciais de 18/21, 21-16 e 15-6.

Esta vitória foi considerada pelas atletas como a mais difícil, uma vez que perderam o primeiro “sets”, o que para Janice Varela deve estar ligada à morte da avó, cuja notícia lhes fora transmitida momentos antes do início desta partida.

Já apuradas para a final, fizeram questão de dedicarem este triunfo à malograda, mas ressalvaram que esta contrariedade familiar poderá servir de “incentivos e tónicos” para atingirem os seus objectivos, focados na conquista da medalha de ouro.

“Acreditamos que estamos a dois jogos de cumprir o nosso objectivo. Agora já pensamos em vencer as meias-finais para atingirmos à final”, prognosticou Janice Varela, que promete ultrapassar todos os obstáculos para que Cabo Verde “continue a fazer histórias neste evento internacional”.

Nos restantes dos quartos-de-finais, a dupla de Angola levou de vencida a da Tunísia por 2-1, a selecção da República Centro Africana eliminou Argélia por 2-1 e a equipa nacional de Marrocos venceu a Gâmbia por 2-0.

As duplas nacionais de Cabo Verde, Angola, República Centro Africana e Marrocos são as finalistas em femininos.

Já a nível do futebol masculino de praia, a selecção cabo-verdiana enfrenta esta tarde a selecção nacional do Senegal, número 1 do “ranking” africano nas meias-finais, partida que vai ser antecedida da outra meias-finais entre Marrocos e Nigéria.

Quanto ao basquetebol feminino 3×3, a selecção cabo-verdiana feminina defronta, ainda hoje, a Namíbia, em jogo de acesso às meias-finais, ao passo que a selecção masculina defronta a Tunísia.

Cabo Verde já soma nove medalhas, das quais duas de ouro (futebol freestyle rotinas e futebol feminino) duas de prata (andebol feminino e futebol freestyle batalha) e cinco de bronze (karaté feminino e por equipas, ténis pares femininos e pares misto e kiteboarding.

A I edição dos Jogos Africanos de Praia, que decorre em Santa Maria, na ilha do Sal, completa hoje o penúltimo e nono dia de competições.

A prova é realizada sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA) e contempla 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf, e natação em águas abertas.