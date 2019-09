Babanco assina pelo Desportivo de Chaves

​O internacional cabo-verdiano Babanco foi confirmado esta segunda-feira como reforço do Desportivo de Chaves, da segunda divisão portuguesa, antes do fecho do mercado de transferências.

“Depois de ter terminado contrato com o Feirense, clube que representou durante três temporadas, o médio cabo-verdiano, de 34 anos, assinou pelos flavienses, comandados por José Mota”, escreve o jornal Record. O jogador, que na época passada ostentava a braçadeira de capitão do Feirense, vai agora representar o seu quinto clube em Portugal. O médio cabo-verdiano regressa à segunda divisão do futebol português, onde começou na época 2010/2011, representando o Arouca. Estoril Praia e Olhanese são outras equipas que Babanco já representou em Portugal. Na temporada 2015/2016 teve uma curta passagem pelo AEL Limassol do Chipre. Em Cabo Verde representou o Boavista e o Sporting da Praia

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.