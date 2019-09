Africa Youth Cup regressa em Junho de 2020 à Praia

​A segunda edição do torneio internacional “Africa Youth Cup Praia”, competição de futebol sub-16, realiza-se de 26 de Junho a 05 de Julho de 2020, nos concelhos da Praia e São Domingos, anunciou hoje a organização.

De acordo com a mesma fonte, a competição foi adiada para o mês de Junho, uma vez que em Abril, data inicialmente marcada, os clubes ainda estarão a competir nos respectivos campeonatos.

“Faltam 10 meses para o inicio da prova, apesar de alguma experiência e com alguns novos parceiros, estamos em cima da hora”, constatou.

A primeira edição do “Africa Youth Cup Praia”, que aconteceu de 19 a 27 de Abril, contou com a participação de equipas da Costa do Marfim, Nigéria e Portugal.

Cabo Verde esteve presente com as selecções de Sotavento e Barlavento, que se classificaram no sexto e sétimo lugares, respectivamente.

Décio Fernandes, da selecção de Sotavento, foi considerado o melhor jogador da competição.

A equipa do Volcan Júnior (Costa do Marfim) foi o vencedor da primeira edição do Africa Youth Cup ao vencer, o Pawas Academy (Nigéria), por 6-5, nas grandes penalidades, na final realizada no Estádio Nacional.