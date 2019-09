Cabo Verde desce dois lugares no “ranking” FIFA

​Cabo Verde caiu duas posições no “ranking” da FIFA, divulgado hoje. A selecção nacional de futebol passa da posição 76 para o lugar 78, com 1315 pontos. Apesar da queda, os Tubarões Azuis continuam a ser a melhor selecção de futebol entre os Países Africanos de Língua oficial Portuguesa (PALOP).

Nos PALOP, a seguir a Cabo Verde aparecem Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, no 112.º, 121.º e 123.º lugares, respectivamente, enquanto São Tomé e Príncipe é 190º, e Timor-Leste 199.º.

Portugal regressou ao quinto lugar do "ranking" do organismo que rege o futebol mundial, com a subida de uma posição, após as vitórias fora, diante da Sérvia e Lituânia.

A Bélgica continua a liderar o ranking, mas a campeã mundial França reassumiu o segundo posto, por troca com o Brasil, também separados por uma pequena margem de seis pontos. A Inglaterra mantém o quarto lugar.