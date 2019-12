Cidade da Ribeira Brava acolhe o III Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez

Decorre de 5 a 8 de Dezembro, na Cidade da Ribeira Brava, São Nicolau, o III Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez.

Éder Pereira, David Anes Monteiro, Luís Pina Fernandes, Arlindo Barros, Luís Barros, Diogo Neves, Márcio Santos e António Monteiro são os finalistas que irão disputar o título máximo do xadrez nacional.

No final do certame serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados e medalhas aos restantes participantes. Ao jogador vencedor da Fase Final será atribuído o título de Campeão Nacional Individual Absoluto 2018/2019. Com este evento a Federação Cabo-verdiana de Xadrez, a entidade organizadora, fecha a época desportiva 2018/2019.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 940 de 04 de Dezembro de 2019.