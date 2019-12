Arlindo Barros é o novo Campeão Nacional

Arlindo Barros, em representação da Casa do Benfica da Praia conquistou, na passada Segunda-feira, o título máximo do xadrez Nacional.

A competição, o III Campeonato Nacional Individual Absoluto, decorreu na Ribeira Brava (S. Nicolau) e teve a participação de oito xadrezistas nacionais que de 5 a 9 de Dezembro passado, disputaram o título de Campeão Nacional Absoluto, um torneio bastante competitivo, como comprovam os resultados, e que obrigou o novel Campeão a vencer o seu ultimo oponente, Luís Fernandes, representante da Pinéu Chess de S. Vicente, e a esperar pelos resultados dos seus mais directos adversários. A sorte, que também protege os campeões, sorriu a Arlindo Barros na ultima sessão, beneficiando da derrota de António Monteiro e o empate de David Anes, permitindo-lhe assim, estar com Éder Pereira e David Anes, no desempate efectuado através de partidas rápidas.

Foi neste mini torneio de desempate que Arlindo Barros se superiozou aos seus outros dois adversários, vencendo ambos, e arrebatando o título que, pela primeira vez, foi entregue a um representante de um clube da capital.

A grande competitividade do torneio, foi a tónica dominante, bastando dizer que á entrada para a sétima e última sessão, havia quatro jogadores com hipóteses de serem campeões nacionais: António Monteiro e David Anes, ambos com 4 pontos e Éder Pereira e Arlindo Barros com menos 0,5 pontos que os líderes.

Se aos primeiros bastava ganhar, aos segundos, além dessa obrigatoriedade, também tinham de fazer “figas” para que os primeiros não vencessem.

E foi isso mesmo que aconteceu, Monteiro perdeu e Anes empatou, pelo que, ao vencerem os seus adversários, Éder Pereira e Arlindo Barros garantiram o direito de participar no torneio de desempates e, foi aí que Arlindo Barros bateu os seus oponentes e arrecadou para si o ceptro de Campeão Nacional Absoluto.

No final deste III Campeonato Nacional Individual Absoluto (CNIA), a classificação ficou assim ordenada:



A encerrar, tanto o presidente da Associação de Xadrez de S. Nicolau como o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, enalteceram o facto deste campeonato se ter realizado na Ribeira Brava, cidade que também faz parte do nosso território.

Refira-se ainda que este CNIA foi o primeiro campeonato de xadrez realizado em Cabo Verde com transmissão directa para todo o mundo através da internet.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 941 de 11 de Dezembro de 2019.